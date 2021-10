Uvished presser dansk delegation med 100 dage til OL

I midten af november sendes de første pakker med dansk udstyr til Beijing, der i februar er vært for vinter-OL.

Men selv om der onsdag kun er 100 dage til OL, er der stadig stor usikkerhed om det endelige antal af danske atleter - og dermed hvor meget udstyr der er behov for.

Udsatte stævner og konkurrencer har forsinket flere af kvalifikationerne, og det sætter den danske OL-delegation under pres, fortæller Danmarks chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard.

- Ishockeykvindernes kvalifikation skulle have ligget i februar i år. Nu ligger den i november. Vi er mega pressede, for man skal have flere ting med, hvis der lige pludselig kommer 40 ekstra mand med.

- Derfor har vi har haft fokus på alt det rundt om sporten indtil videre, så det bliver dejligt snart at kunne fokusere på at give atleter og trænere de bedste forudsætninger for at præstere. Det har vi ikke haft endnu, siger han.

Efter at ishockeyherrerne har kvalificeret sig til OL for første gang, står det klart, at Danmark sender sit største hold nogensinde til vinterlegene.

Men ud over kvindelandsholdet i ishockey er der stadig tvivl om blandt andet curlingherrer, speedskatere, skiløbere og et bobslædehold.

- Vi vil have så mange atleter med som muligt, som har en sportslig berettigelse ved OL. Det er de forudsætninger, vi har sat op, siger han.

Mikkel Sansone Øhrgaard forklarer, at man planlægger efter bedst mulige scenarie.

- Vi har egentlig taget forholdsreglerne, og så ruller vi bare baglæns, hvis det er. Vi er også i god kontakt med organisationskomitéen om, at der bliver skaffet lejligheder og sådan noget.

- Noget bliver leveret tilbage igen, og der er noget spildt arbejde. Men så længe man hele tiden tænker i, hvordan den største delegation kan se ud for Danmark, så skal vi nok få skabt de bedste forudsætninger for vores atleter. Det er jeg ikke i tvivl om, lyder det fra Danmarks chef de mission.

OL i Beijing afvikles 4. til 20. februar.