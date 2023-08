Vælter sig i kærlige beskeder

Det er præcis to år siden, at den verdenskendte gymnastikstjerne Simone Biles chokerede verden ved at trække sig fra flere konkurrencer under OL i Tokyo for at pleje sit mentale helbred.

Fredag deltager den 26-årige gymnast i mesterskabet U.S. Classic i den amerikanske delstat Illinois.

I starten af juli takkede hun sine fans på det sociale medie X, det tidligere Twitter, for opbakningen siden annonceringen.

- Jeg er overvældet af alle jeres beskeder, støtte og kærlighed! Spændt på at komme ud på konkurrencegulvet igen, lød det fra gymnastikstjernen.

Simone Biles tog verden med storm under de olympiske lege i Rio de Janeiro i Brasilien i 2016, hvor hun - blot 19 år gammel - vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Forventningerne til hende var tårnhøje ved det coronaforsinkede OL i Tokyo i Japan i 2021.

Simone Biles vandt intet mindre end fire guldmedaljer ved OL i 2016. Ved OL i 2021 valgte hun at trække sig fra flere konkurrencer grundet mentale udfordringer. (Arkivfoto). Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Hun var storfavorit til at vinde guldmedaljer i flere discipliner, men efter en sølv- og en bronzemedalje trak hun sig fra de resterende individuelle konkurrencer for at pleje sit mentale helbred.

I en video offentliggjort efter OL i Tokyo fortalte Biles, at hendes problemer havde bygget sig op over et stykke tid.

- Jeg vil ikke engang sige, at det startede i Tokyo. Jeg føler, at det nok var en smule mere rodfæstet end det, sagde hun.

Simone Biles er en af over 90 kvindelige gymnaster i USA, som har fortalt, at den tidligere landsholdslæge Larry Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

Efter de olympiske lege i Tokyo vidnede Simone Biles for et amerikansk senatsudvalg, der undersøgte fejl begået af det amerikanske forbundspoliti, FBI, i efterforskningen af den tidligere landsholdslæge.

FBI modtog anmeldelser angående Larry Nassars seksuelle overgreb i juli 2015. Han fortsatte dog med sine overgreb frem til september 2016.

I 2020 fortalte gymnastikstjernen til livsstilsmagasinet Vogue, at hun fik en depression efter at være blevet udsat for de seksuelle krænkelser.

Opbakningen til stjernen var enorm, da hun valgte at trække sig fra OL i 2021.

- Den kærlighed og støtte, jeg har modtaget, har fået mig til at indse, at jeg er mere end mine præstationer og gymnastikken, skrev hun efterfølgende på Twitter, der nu hedder X.

Men nu er hun altså klar til at træde ind i rampelyset igen.

Hvis hun går videre fra stævnet i weekenden, kvalificerer hun sig til årets U.S. Gymnastics Championships i Californien, som finder sted i slutningen af august.

Det mesterskab har hun vundet syv gange før - senest i 2021, inden hun trak sig fra sporten. Efter en kort pause gjorde hun i 2018 comeback til sporten ved samme mesterskab og vandt herefter fire år i træk.