Vanvid i kulissen: Afsløret som marionetdukke

Fatma Samoura skrev historie, men har siden vist sig at være et lydigt instrument for FIFA-præsident Gianni Infantino

Da Fatma Samoura fra Senegal blev valgt til FIFA’s generalsekretær, blev der skrevet historie. FIFA havde ikke før haft en kvinde fra Afrika på en så magtfuld post. Men hun har vist sig blot at være en marionetdukke for præsidenten.

Blot få dage efter at hun begyndte i jobbet, bad hun FIFA-ansatte, som var bekymrede over Infantinos forbrug og handlinger, om at stikke piben ind.

Senere har hun rejst verden rundt for at stoppe de personer, som har været kritiske over for FIFA-præsidenten. Det viser hidtil ukendt dokumentation, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I strid med reglerne

Gianni Infantino og Fatma Samouras samarbejde går tilbage til 2015, hvor Infantino indledte sin kamp for at blive FIFA-præsident efter Sepp Blatter.

Infantino drog til Madagaskar for at få støtte fra Ahmad Ahmad, fodboldpræsident på den lille afrikanske ø og medlem af eksekutivkomiteen i det afrikanske fodboldforbund, CAF. Ahmad kunne samle stemmer.

Samoura arbejdede for FN i Madagaskar og havde tæt kontakt til Ahmad. Da Infantino blev FIFA-præsident, ansatte han Samoura som generalsekretær. Derefter støttede de begge Ahmads kamp for at blive valgt som præsident i CAF i 2017. Det var i strid med FIFAs etiske regler. FIFA’s præsident skal holde sig neutral, men Ahmad blev valgt.

Infantino og Ahmad Ahmad har hjulpet hinanden til magten. Foto: Lars Poulsen

Der er tætte bånd mellem Ahmad, Infantino og Samoura. Også selv om Ahmad blev arresteret som mistænkt for korruption dagen efter Infantino sidste år blev genvalgt som præsident. En sag, som stadig ikke er afgjort.

Infantinos pengeforbrug

På sin første dag på kontoret i FIFA’s hovedkvarter i Zürich bedyrede Samoura, at hendes vigtigste opgave var at bidrage til ’good governance’ i FIFA.

Ekstra Bladet er i besiddelse af mail og interne breve, og vi har kendskab til indholdet af møder, som alt sammen viser, at hun i stedet i flere tilfælde har været på kant med FIFA’s etiske regler.

Vi har tidligere afsløret indholdet i et 11 siders fortroligt notat om Infantinos pengeforbrug – et notat som er skrevet af en central person fra Samouras eget kontor og sendt til lederen for revisionskomiteen, Sindisiwe Mobasa-Koyana.

Sydafrikanske Mobasa-Koyana var indsat som leder af komitéen, fordi forgængeren, Domenico Scala, var blevet fyret af Infantino.

Domenico Scala blev fyret af Infantino. Foto: Alexander Hassenstein/FIFA/Ritzau Scanpix

Enorme bonusser

Scala havde blandt andet kritiseret Infantinos lønkrav, en konflikt, som blev lækket gennem en lydoptagelse, Ekstra Bladet kender indholdet af.

Den daværende vicegeneralsekretær, Markus Kattner, fik skylden for lækagen. Han blev desuden afsløret i at have givet sig selv og tidligere FIFA-topfolk enorme bonusser. Kattner blev fyret i 2016.

Fatma Samoura fik som opgave af Infantino at rydde op efter Kattner og lukke hullerne.

Dokumentation, som ikke tidligere har været kendt, viser, at Kattner havde spillet en central rolle i de interne klager over den nyvalgte FIFA-præsident. Kattner skal selv have klaget direkte til Infantino og Samoura, og han havde involveret FIFA’s etiske komité.

Private jetfly

Ekstra Bladet kender indholdet i et tre-siders dokument, som er sendt til den etiske komite om Infantinos brug af private jetfly, og flere kilder i og omkring FIFA fortæller, at Kattner havde samlet alle anklagerne mod Infantino i et dokument på over 30 sider.

Det har ikke været muligt at få kontakt til Kattner.

De mange klager førte til en intern efterforskning, ledet af højesteresdommeren Robert J. Torres fra Guam. Sammen med sit eget team fra den etiske komite havde Torres samtaler med mere end 20 personer, herunder Infantino og Samoura. Processen var dog kort, og Infantino gik fri.

Gianni Infantino og Fatma Samoura har hængt sammen som ærtehalm siden 2015. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

En del af afhøringerne blev optaget, og Ekstra Bladet har kendskab til indholdet i flere af dem.

Fik sparket

Her fremgår det, at Torres fik omfattende dokumentation om Infantinos brud på retningslinjerne, og at Samoura på opfordring fra Infantino tog personlig kontakt til interne whistleblowere og bad dem om at holde sig væk fra den etiske komite.

To centrale personer i FIFA’s administration, som var meget kritiske over for Infantino, fik sparket i denne proces. Den officielle begrundelse var omorganisering.

Det fremgår også af Ekstra Bladets dokumentation, at både Samoura og Infantino havde kendskab til information, som var givet fortroligt til FIFAs etiske komité. Det er også i strid med FIFA’s retningslinjer.

De lange knives nat

Da først Gianni Infantino og hans tro væbner, Fatma Samoura, havde fået ryddet op blandt de kritiske medarbejdere i FIFA, fortsatte udrensningen i de såkaldt uafhængige komitéer, som havde magt til at efterforske og eventuelt dømme Infantino.

Således blev schweizeren Cornel Borbely, som ledede det undersøgende kammer i den etiske komité, sammen med tyskeren Hans-Joachim Eckert, som ledede det dømmende kammer fyret på gråt papir.

Samme skæbne overgik portugiseren Miguel Maduro. Hans job var at integritetstjekke alle, som skulle have en position i FIFA. Det var en nyoprettet stilling, og sammen med Borbely og Eckert skulle Maduro sørge for, at alle fulgte det etiske regelværk.

Maduro blev fyret i Bruxelles. PR-foto.

Fyret i flyet

Maduro røg ud, fordi han ikke ville godkende Ruslands vicepremierminister, Vitaly Mutko, som medlem af FIFA’s bestyrelse. Det var stik imod Infantinos ønske.

– Jeg blev opsøgt i Bruxelles af Fatma Samoura, som havde taget chefen for FIFA’s revisionskomité, Tomaz Vesel, med til mødet, siger Maduro til Ekstra Bladet.

– Samoura bad mig i klare vendinger om at frede Mutko. Argumentet var, at det kunne få katastrofale konsekvenser for VM 2018 og for Infantino, hvis russeren blev smidt på porten.

Borbely og Eckert sad i flyet på vej til FIFA’s kongres i Bahrain i 2017, da de blev fyret. De havde netop efterforsket Infantinos forbrug.

Blev aldrig straffet

– Bare tre uger før havde Fatma Samoura sagt til Borbely og mig, at vi var nogle gode fyre, og at vi ville blive forlænget, siger Eckert til Ekstra Bladet.

Samoura havde ellers sagt, vi var nogle gode fyre, forklarer Eckert, tv, Ekstra Bladets Jan Jensen. Foto: Andreas Selliaas

Infantinos forklaring var, at han ville have en mere blandet kultur og altså ikke kun europæere i den etiske komité.

På en hasteindkaldt pressekonference meddelte Borbely, at de tre fyringer i praksis ville betyde, at hundredvis af sager, som var under efterforskning, ville blive stoppet.

Fatma Samaoura var selv været under luppen i den etiske komité. Hun blev afsløret i at have betalt overpris med FIFA-penge til rengøringshjælp i sit hjem. Hun fik gjort rent to timer fem dage om ugen og havde betalt 190.000 kroner i overpris. Hun betalte pengene tilbage, men blev aldrig straffet.

Ekstra Bladet sendte for en uge siden en række spørgsmål til Fatma Samoura. Vi har ikke fået svar.

