Var deprimeret: At blive far ændrede alt

Alt så ud til at være i den skønneste orden.

En storsmilende Mikkel Hansen trådte med sin søn på armen ud på den ikoniske balkon på Rådhuspladsen i København for at lade sig hylde af de tusindvis af fremmødte danskere, der trodsede den bidende januarkulde.

Sammen med det danske håndboldlandshold havde han på overlegen vis vundet VM i håndbold for tredje gang i træk, og nu skulle Hansen og co. altså høste det danske folks anerkendelse og senere fejre triumfen i det københavnske natteliv.

Men bag det brede smil på Mikkel Hansens ansigt har uroen tilsyneladende ulmet.

For onsdag - blot en uge efter festen på Rådhuspladsen - måtte den danske håndboldstjerne sygemelde sig med symptomer på stress.

Han har altså trukket stikket på ubestemt tid og udbedt sig ro.

Mikkel Hansen fejrede VM-triumfen med det danske håndboldlandshold. En uge senere har han sygemeldt sig med symptomer på stress. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Var meget depressiv

Den danske MMA-fighter Nicolas Dalby har selv prøvet at måtte tage en nødvendig pause fra sin sportsgren.

I maj 2015 vandt han i sin UFC-debut, men fem måneder senere meldte de første symptomer på stress deres ankomst.

- Jeg havde en periode, hvor jeg var meget depressiv og stoppede med at kæmpe, fordi mit mentale helbred begyndte at påvirke min karriere så meget, at nederlagene kom i en række, siger Nicolas Dalby til Ekstra Bladet.

- Mit mentale helbred påvirkede i høj grad mit private liv og arbejdsliv. Det var på andre måder, end almindelige kontorfolk oplever, fordi elitesport kræver mentalt noget andet og særligt.

- Ud fra at have prøvet begge dele, så vil jeg sige, at mental ubalance viser sig endnu tydeligere, når man skal toppræstere i elitesport.

Dalby har igen succes i buret. Foto: Bruna Prado/Ritzau Scanpix

Det ændrede alt

Nicolas Dalby brugte alkohol til at dulme de negative tanker. Han gik rigtig meget i byen, men det stoppede brat, da han blev forælder.

- Det var wakeup-callet for mig. Fra den ene dag til den anden stoppede jeg med at gå i byen og lagde mit liv fuldstændig om. Jeg har det bedre, end jeg nogensinde har haft det.

- Det var godt for mig at prioritere det vigtigste. Det er måske familie og børn, så er det venner, så er det karriere. Det har hjulpet mig. Selvfølgelig er der fan- og mediepleje, men det er ikke kernen af, hvad der gør et menneske glad - for eksempel Mikkel Hansen.

- Hvis det begynder at blive et slags pres, så er det måske ikke de ting, der er de vigtigste at bruge ressourcer og energi på. Nogle gange føler man sig måske forpligtet til nogle ting, man reelt ikke er forpligtet til.

Dalby forklarer, at han selv har oplevet, at det er svært at give noget til andre, før han selv igen var i balance.

Og balance var han bestemt i i januar, da brasilianske Warlley Alves blev besejret.