Verdenskendt gamer får livslang karantæne

Man skal spille efter spillets regler.

Det valgte britiske Jarvis Kaye, som går under navnet FaZe Jarvis, ikke at gøre.

Han har nemlig snydt i det ultrapopulære skydespil Fornite, og nu er han bandlyst fra spillet for evig og altid.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt CNN og Sky News.

Fortnite har 250 millioner aktive brugere.

Unge Jarvis Kaye har over to millioner følgere på sin YouTube-kanal, hvor han flittigt uploader videoer, hvor han spiller Fortnite.

Hvad er Fortnite? Fortnite er et skyde- og overlevelsesspil. 100 spillere kæmper mod hinanden om at være den sidste, der overlever. Spillet blev udgivet i 2017 af Epic Games. Fortnite har omkring 250 millioner aktive brugere. Spillet er så populært, at man kan tjene styrtende med penge, hvis man altså er rigtig god og populær.

Den 17-årige gamer blev dog taget på fersk gerning med det såkaldte 'aim-bot', der er et program, som hjælper spilleren med at sigte og skyde. Det fandt Epic Games, som ejer Fortnite, sig ikke i. De bandlyste ham prompte på livstid.

Det kom som noget at et chok for den unge mand, som ikke havde regnet med, at hans ugerning kunne føre til sådan en hård straf.

I en følelsesladet video fortæller Jarvis Kaye, hvad han mener om sagen.

- Det er tydeligt, jeg har gjort en fejl. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det igen. Jeg havde ikke tænkt over konsekvenserne. Mit eneste ønske er at underholde jer, siger han blandt andet i videoen.

CNN været i kontakt med Epic Games, som bekræfter hændelsen.

- Vi har nultolerance for spillere, der snyder. Hvis man bruger 'aim-bot' eller andre snydeprogrammer, som giver en fordel, så ødelægger man det for andre, skriver spilproducenten til mediet

