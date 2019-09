Vil ændre CL: Fornærmet præsident nægter at give op

GENEVE (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at Andrea Agnelli har tabt første slag, men han har ikke opgivet kampen. Det var det indtryk, han sammenbidt efterlod på et til tider besynderligt pressemøde i Geneve i dag. Det skete som afslutning på generalforsamlingen i ECA, som er sammenslutningen af europæiske klubber.

Agnelli er FIAT-arving, Juventus-præsident, ECA-præsident og meget nær ven med UEFA-præsidenten Aleksander Ceferin. Så tætte er de, at Ceferin er gudfar til Agnellis yngste barn.

Sammen har de en drøm om at revolutionere de europæiske klubturneringer og ikke mindst Champions League fra 2024. På det tidspunkt udløber FIFA’s internationale matchkalender, og der skal laves en ny for de kommende år.

Den mulighed ville makkerparret og største klubber i Europa benytte til en betragtelig udvidelse af antallet af kampe i Champions Leagues gruppespil.

Agnelli og Ceferin er blevet de bedste venner. Så gode at Ceferin er blevet gudfar til Agnellis yngste barn. Foto: Ritzau Scanpix.

Foto: Ritzau/Scanpix/Jason Cairnduff

Men Agnelli og Ceferin spillede for voldsomt ud, da de i foråret lancerede planen om fremtidens Champions League.

Her ville de sikre de største klubber i Europa faste pladser i Champions Leagues gruppespil. Uanset deres resultater i de nationale ligaer.

Meningen var også at indføre op- og nedrykning mellem Champions League og Europa League.

Desuden skulle grupperne, som i dag er på fire hold, udvides til det dobbelte. Man ville således gå fra i dag seks gruppekampe til fremover 14.

Det er mange dage at skulle finde i en forvejen presset fodboldkalender.

Når man nærlæste forslaget, stod det desuden klart, at hele 24 hold ville fortsætte i Champions League det efterfølgende år.

Med op- og nedrykningsspillet ville konsekvensen blive, at der kun ville være fire pladser at spille om for mestrene fra de mindre nationer.

Modstanden mod forslaget har været stor fra både de mindre klubber og fra de nationale ligaer.

Derfor var det også den gennemgående holdning på ECA’s netop overståede generalforsamling i Geneve, hvor 169 klubber deltog, at forslaget er faldet, og at man må begynde på en frisk.

Men det var kun indtil det afsluttende pressemøde med Agnelli.

– Jeg synes ikke, at vores forslag, som vi efter aftale lod UEFA fremføre, blev hørt godt nok. Det handler ikke om de store klubber mod de små. Vi er en enhed, og vi har et sammenhold omkring fodbolden.

– I gamle dage blev det hele aftalt på få møder bag lukkede døre. Nu har vi en åben og gennemskuelig proces, og vi er færdige med første del. Men det forslag, der har været på bordet, er stadig interessant.

– Om det også er det, vi ender med at vedtage, er ikke sikkert. Men det er helt afgørende for os, at vi får flere europæiske kampe og en fair adgang til turneringerne. Også for de mindre lande, sagde Agnelli.

Som dog ikke fra sin plads på podiet udstrålede voldsomt megen åbenhed. Når han ikke selv havde ordet, sad han med sin mobiltelefon og lukkede vinduer.

Står det til Agnelli, skal Ronaldo og kompagni spille langt flere kampe i Champions League. Foto: Juventus FC via Getty Images

Hvor Agnelli før mente, at visionen for fremtidens Champions League ville være på plads i december i år, er han efter den megen modstand nået frem til, at man godt kan vente til 2022, før der træffes en endelig beslutning. Der er tid til at overtale de bekymrede og de modvillige.

I sidste ende er det UEFA’s eksekutivkomite, som skal træffe beslutningen.

Agnelli ser Champions League som et guldæg. Flere kampe betyder flere penge i kassen til de deltagede klubber. Det er en holdning, han deler med de største klubber i Frankrig, Italien og Spanien. Men ikke nødvendigvis med vennerne i Premier League, hvor pengene i forvejen er voldsomt store.

Og det er svært at forestille sig, at de engelske klubber vil spille færre ligakampe til fordel for flere europæiske opgør.

Det kan dog blive nødvendigt, hvis der skal presses mere Champions League ind i den internationale kalender. Skal det gå ud over de nationale ligaer, eller skal der spilles færre landskampe?

Det ville Agnelli ikke svare på. Han blev fornærmet og pigesur, da han blev spurgt til kalenderproblematikken.

– Der er plads nok, hvæsede han.

– Hvornår, blev han spurgt.

– Fra januar til december, sagde han, inden han skred ud af rummet.

FCK-chef til højbords

Efter et kampvalg tidligere tirsdag blev FC Københavns chef for internationalt samarbejde, Daniel Rommedahl, valgt til ECA's bestyrelse.

Valget af Rommedahl til den magtfulde fodboldforsamling kommer efter det dramatisk år i europæisk klubfodbold.

Slagsmålet om fremtidens Champions League har FC København sammen med klubber som Ajax Amsterdam og skotske Celtic taget aktivt del i.

ECA Executive Board Lag 1 Andrea Agnelli, Juventus Pedro López Jiménez, Real Madrid Edwin van der Sar, Ajax Dariusz Mioduski, Legia Warszawa Aki Riihilathi, HJK Helsinki Lag 2 Miguel Gil, Atletico Madrid Peter Moore, Liverpool Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmund Steven Zhang, Inter Milan Jean-Michel Aulas, Lyon Raúl Sanllehí, Arsenal Michael Gerlinger, Bayern München Ed Woodward, Manchester United Josep Bartomeu, FC Barcelona Nasser Al-Khelaifi, Paris Saint Germain Alexander Medvedev, Zenit Lag 3 Daniel Rommedahl, FC København Ali Koc, Fenerbache Miguel Moreira, SL Benfica Michael Verschueren, Anderlecht Raphael Landthaler, SK Rapid Wien Lag 4 Stefan Pantovic, Røde Stjerne Amra Peternal, Dinamo Zagreb Wanja Greuel, Young Boys Peter Lawwell, Celtic Niclas Carlnén, Malmö Lag 5 Kuno Tehva, Nomme Kalju FC Vidar Halldorsson, FH Hafnafjørður

Det har bragt Rommedahl frem i forreste række hos de mellemstore klubber, og det har givet ham den nødvendige opbakning til at få en plads i ECA’s bestyrelse.

– Det vigtige er, at vi nu er med ved bordet. Så kan vi arbejde herfra.

– Bestyrelsen er udvidet til nu 24 medlemmer, men styrkeforholdet er ikke ændret. Det vil vel stadig være sådan, at de store klubber har majoritet i bestyrelsen?

– Fordelingen af stemmer er relativt uændret. De store klubber har rigtig mange stemmer. Men jeg synes ikke, der som tidligere er den store afstand mellem klubberne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Rommedahl, tv, som her er i selskab med Ståle Solbakken og Nicklas Bendtner, er kommet til højbords hos ECA. Foto: Lars Rønbøg

– Forskellene er blevet glattet ud. Men nu må vi se. Forhåbentlig skal vi ikke ud i afstemninger, hvor det hele skal afgøres med en enkelt stemmes flertal. Jeg håber, vi får en bedre dialog.

– Vi har vores første ordinære bestyrelsesmøde 25. september, hvor vi igen tager fat på diskussionen om fremtidens europæiske turneringer. Det er det, som fylder rigtig meget.

– Betragter du sig selv som repræsentant for FC København, eller repræsenterer du dansk klubfodbold som helhed?

– Det er begge dele. Jeg ville ikke kunne sidde her, hvis jeg ikke havde opbakning fra vores egne klubber derhjemme.

– Vi skal have en bredere tilgang til de her udfordringer. Vi taler ikke alene på vegne af dansk fodbold, men også på vegne af skotsk, svensk og for eksempel østrigsk fodbold. Lande som er på samme niveau som os, siger Daniel Rommedahl.

