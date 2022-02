Vil have smidt dem helt ud

Det Ukrainske Tennisforbund har opfordret Det Internationale Tennisforbund (ITF) til at bortvise Rusland og Hviderusland fra forbundet.

Det skriver det ukrainske tennisforbund i et brev ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

- Civile dør - også børn og kvinder - og civil infrastruktur kollapser.

- Dette er en krig i fuld skala, som vil skubbe vores land tilbage med flere årtier, står der i brevet.

Det tilføjes, at det, der foregår i Ukraine, er en 'udryddelse'.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, gav torsdag nat grønt lys til, at russiske styrker kunne invadere nabolandet Ukraine.

Siden har adskillige civile mistet livet under kampene, der foregår flere steder i Ukraine.

Rusland er hjemstavn for nogle af verdens bedste tennisspillere.

Daniil Medvedev har netop indtaget førstepladsen på verdensranglisten i herretennis. Nummer syv på verdensranglisten, Andrey Rublev, er også russer.

Hviderussiske Aryna Sabalenka er nummer tre på verdensranglisten i dametennis. Russiske Anastasia Pavlyuchenkova er nummer 14.

Andrey Rublev gik for nylig ind i diskussionen om Ruslands ageren i Ukraine.

Både han og landsmanden Alex Ovechkin, som er en af verdens bedste ishockeyspillere, opfordrede hen over weekenden Putin til at sætte en stopper for invasionen af Ukraine.

I fodboldens verden har Rusland fået de internationale sportsforbunds utilfredshed at føle.

Søndag aften oplyste Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at der ikke må spilles internationale fodboldkampe på russisk grund i den kommende periode.

Flere landes fodboldforbund har også oplyst, at de ikke agter at spille mod Rusland.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelte desuden fredag, at finalen i Champions League, som er kontinentets mest prestigefyldte pokalturnering, bliver flyttet fra Sankt Petersborg, hvor den oprindeligt skulle have været spillet i maj, til Paris.

Det Internationale Svømmeforbund (Fina) meddelte desuden natten til mandag, at verdensmesterskaberne i juniorsvømning ikke bliver afholdt i Rusland alligevel. De skulle ellers være afholdt i den russiske by Kazan.