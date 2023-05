Vildt kaos venter i København

Solskin, løbere og fodboldgale fans.

Det er en potentiel giftig cocktail, der venter københavnerne søndag. For der er mange gode grunde til at forlade sofaen, selv hvis man skulle ligge med en slem omgang tømmermænd.

Måske skal man være overvære Copenhagen Marathon, måske har man planer om at hoppe en tur i vandet, eller også er fodboldtrøjen fundet frem forud for Superliga-derbyet mellem Brøndby og FC København på Brøndby Stadion.

Uanset hvad er det værd at have forberedt sig en smule, inden man hopper ud i det gode vejr. Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

- Man skal virkelig tidligt ud af døren.

- Vi kan kun anbefale folk at gå ind og kigge på Copenhagen Marathons hjemmeside. Centrum vil være meget påvirket af det. En stor del af Indre By vil være afspærret. Så lad bilen stå og tag toget, siger han.

Stort politiopbud

For første gang siden 7. august sidste tropper fans fra både Brøndby og FC København op, når ærkerivalerne mødes på Vestegnen søndag eftermiddag.

Kampen bliver behandlet som en højrisikokamp, og der forventes at være massivt politiopbud på Vestegnen.

Allerede lørdag aften var der store fanuroligheder i forbindelse med derbyet.

Flere Brøndby- og FCK-fans stødte sammen på Glostrup Station, hvor der blev uddelt slag og spark og kastet med fyrværkeri.

Det ventes, at et hav af FCK-fans står af ved Glostrup St. engang efter middag, inden de i samlet flok går mod stadion, mens mange af hjemmeholdets tilhængere mødes ved Brøndby Hallen.

Derudover er der klokken 14.00 også planlagt en protest under fantribunen Sydsiden, hvor de mange skeptiske 'orange-fans', der ikke er vilde med Brøndbys udenlandske ejere, GFH, vil mødes for at udtrykke deres utilfredshed.

Trafikalt kaos

Men det er ikke kun på Vestegnen, at det kan ende i kaos.

For når 12.500 personer søndag snører løbeskoene for at svede sig igennem de 42,195 kilometer, så bliver det med en hulens masse afspærringer rundt omkring i København.

Hele maratonruten, der breder sig over Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg, vil være spærret for trafik mellem 7.00 og 16.30, og det kommer som altid til at give trafikale udfordringer.

I flere gader på løbeturen vil der tilmed også være parkeringsforbud fra tidlig morgen til aften.

Af samme årsag anbefales det, at man benytter sig af offentlig transport, hvor Metro, S-tog og regionaltogene vil køre som normalt, mens flere busruter vil være omlagt.

Er du en af dem, der skal begive sig ud i trafikken i København søndag, kan du få det fulde overblik lige her.

Copenhagen Marathon skydes i gang i Fælledparken klokken 9.30, mens bolden ruller på Brøndby Stadion klokken 16.00.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.