Ville se hende uden tøj

Fans sendte penge til Paige VanZant i håbet om at få tilsendt afklædte billeder

Den tidligere MMA-udøver Paige VanZant er ikke bleg for at dele letpåklædte billeder af både sig selv og sin mand.

Og det har fået en række fans til at spørge, hvorfor hun ikke opretter en såkaldt OnlyFans-side.

Det fortæller hun på sin Instagram-profil med over 2,7 millioner følgere, hvor hun forklarer, at hun i en spørgerunde fik hun over 200 spørgsmål, hvoraf 20 af dem omhandlede netop det.

- Jeg sagde: Jeg har ikke tænkt mig at lave en OnlyFans, men hvis du virkelig gerne vil sende mig penge og du sætter pris på de ting, jeg lægger ud på Instagram, så kan du VenMo mig.

- Jeg var bare sådan. Kom bare, send mig nogle penge, så du kan vise mig din taknemlighed.

Pengene tikkede ind hos den tidligere MMA-udøver, efter hun i sjov fortalte, at hendes fans kunne sende penge, hvis de satte pris på hendes billeder. Foto: Zuffa LLC via Getty Images

Sendte penge

Hvad der fra VanZants side var ment som en joke, tolkede nogle fans dog noget anderledes.

Og det kom derfor som et chok for hende, da hun efterfølgende modtog penge fra flere fans, fortæller hun.

- Fem eller ti mennesker sendte mig penge og troede, at de ville modtage et eksplicit billede.

- Det var på ingen måde det, der ville ske. Jeg er ked af´ forvirringen for alle dem, der sendte mig penge i håbet om at få nøgenbilleder eller lignende.

- Pointen er, at jeg ikke laver en OnlyFans, fordi jeg ikke gør den slags ting.

De penge, som VanZant modtog fra sine fans, valgte hun ikke at beholde, men i stedet donerede hun dem til dyreorganisationer.

Delte flittigt billeder

Det er langt fra første gang, at Paige VanZant florerer i medierne omkring letpåklædte billeder.

Under coronakrisen har hun sammen med sin mand Austin Vanderford, delt masser af billeder af deres meget nøgne hverdag i hjemmet.

På kreative måder viste parret sig frem uden en trevl på kroppen, men hvor der blev skygget for de private dele.

- Det er kunst. Du forstår det ikke, skrev hun dengang til et af billederne.

