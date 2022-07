Vingegaard mister endnu en hjælper i Touren

Den førende Jonas Vingegaard må klare den resterende del af Tour de France med kun fire holdkammerater.

Lørdag morgen oplyser Jumbo-Visma, at belgieren Nathan van Hooydonck ikke stiller til start på 20. etape.

Det skyldes familiemæssige omstændigheder, meddeler holdet.

I forvejen har Jumbo-Visma sagt farvel til Primoz Roglic og Steven Kruijswijk fra den oprindelige besætning på otte ryttere.

Lørdagens etape byder på en enkeltstart over 40,7 kilometer, inden Touren afsluttes søndag med paradekørsel ind mod Paris.

Derfor kommer lørdagens melding omkring Nathan van Hooydonck formentlig ikke til at få den store betydning for Jonas Vingegaards muligheder for at holde fast i den gule trøje.

Danskeren har et forspring på tre minutter og 26 sekunder til den nærmeste konkurrent, sidste års vinder Tadej Pogacar (UAE).

Pogacars UAE-hold er desuden værre stillet end Jumbo-Visma, da sloveneren blot har tre holdkammerater tilbage.

Hvis Pogacar skal gøre sig forhåbninger om at fravriste Vingegaard den samlede sejr, så er enkeltstarten formodentlig sidste chance. Ellers kan næsten kun uheld ændre på positioner i toppen af klassementet.

Med Nathan van Hooydonck ude af Touren har en lille fjerdedel af det oprindelige Tour-felt nu forladt løbet.

I alt stillede 176 ryttere til start i dette års Tour. Sidenhen har 37 af dem ifølge en optælling fra TV 2 Sport forladt cykelløbet, så der nu er 139 ryttere tilbage i feltet.

Af de oprindelige ti danskere i Touren er seks tilbage. Kasper Asgreen (Quick-Step), Magnus Cort (EF), Michael Mørkøv (Quick-Step) og Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) er alle ude.

Flere ryttere, deriblandt Magnus Cort, har forladt cykelløbet, efter at de havde afgivet en positiv coronatest.