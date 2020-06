VM-arbejdere snydt for løn i månedsvis

FIFA og de kommende VM-værter i Qatar står endnu engang med en dårlig sag.

I forvejen er hundrede tusinder af migrantarbejdere i årevis blevet udnyttet i ørkenstaten, og flere tusinder er døde, siden FIFA i december 2010 for første gang sendte slutrunden til et arabisk land.

Men Qatars VM-komite har hele tiden holdt fast i, at de migrantarbejdere, der bygger de otte stadioner, som skal bruges ved slutrunden i 2022, bliver behandlet meget bedre end alle andre. Det viser sig så ikke at holde stik.

I en helt ny rapport fra Amnesty International afsløres det, at godt hundrede arbejdere på Al Bayt Stadion ikke har fået løn i mere end et halvt år. Al Bayt kommer til at kunne rumme 60.000 tilskuere. Det skal lægge græstæppe til mange kampe under slutrunden, herunder den ene semifinale.

Det store stadion koster 5,8 milliarder kroner at opføre, men som det er set så ofte før i Qatar, så kniber det med at betale løn til dem, der er nederst i hireakiet.

- Migrantarbejderne har fortalt os om de problemer, de slås med efter at have arbejdet i mange måneder uden at få løn. De er bekymrede for deres familier, som er afhængige af de penge, de kan sende hjem fra Qatar til skolepenge og til mad og medicinudgifter, siger Steve Cockburn, afdelingschef i Amnesty International.

I forvejen er migrantarbejdere i Qatar ikke særligt godt lønnede, og derfor gør det ekstra ondt, når de nu står og mangler helt op til 100.000 kroner på lønkontoen.

Mange af dem er kommet i ekstra vanskeligheder, fordi de også er blevet fanget i det slavelignende system, der stadig hersker i Qatar. Arbejderne et totalt i deres arbejdsgivers vold, og flere arbejdere på Al Bayt har udover manglende løn heller ikke fået tilladelse til at søge andet arbejde. Desuden er de på grund af coronapandemien blevet stuvet sammen i overfyldte lejre.

Daniel, hvis fulde navn Amnesty er bekendt med, har tre børn, han skal forsørge. Han har arbejdet for Qatar Meta Coats, som bygger Al Bayt Stadion, i mere end to år. Men nu har han ikke fået løn i mange måneder.

- Vi har fået mere end 50 løfter. De siger i næste uge. Men der ringer de igen og siger i næste uge. Det har jeg hørt 50 gange nu, men det er blot tomme løfter. Jeg tror ikke, de vil betale os. Jeg ved ikke hvorfor.

På baggrund af Amnestys afsløringer har Qatars VM-værter og FIFA grebet ind overfor Qatar Meta coats. Der bliver lovet bod og bedring, men det sker altså først nu, selv om i hvert fald Qatars VM-komite har været bekendt med de manglende lønudbetalinger siden juni sidste år.

Se også: Tag nu det VM fra dem

Se også: Grum afsløring presser DBU: Voldsomme dødstal

Se også: DBU vil ikke boykotte VM i Qatar

Rystende VM-forhold: Emirens familie bag grov udnyttelse