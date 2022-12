VM-korruptionssag eksploderer

På femte døgn fortsætter belgisk politi med ransagninger i en omfattende korruptionssag hos EU-politikere og EU-ansatte i Bruxelles. Og politiet arbejder ikke forgæves.

Penge nærmest vælter ud af skuffer og skabe i affæren, hvor VM-værterne fra Qatar er under anklage for at have købt EU-politikere til at tale positivt om landets behandling af migrantarbejderne.

Centralt i sagen står den græske vicepræsident i EU-Parlamentet, 44-årige Eva Kaili. Hun blev anholdt lige før weekenden og sidder nu fængslet sammen med sin kæreste, 35-årige Francesco Giorgi, som er assistent for en italiensk EU-parlamentariker.

De er begge sigtet for korruption, pengevask og for at være en del af en kriminel organisation.

Annonce:

Ved politiets første ransagninger lige før weekenden blev der fundet 600.000 euro, svarende til 4,4 millioner kroner, i en lejlighed i Bruxelles. Lejligheden tilhører Pier Antonio Panzeri, et tidligere italiensk medlem af EU-parlamentet. Han blev anholdt i Bruxelles, mens hans kone og datter blev nappet af politiet i Italien. Panzeri er sigtet for at have påvirket medlemmer af EU-parlamentet til fordel for Qatar og Marokko.

I den seneste bølge af ransagninger blev der fundet 150.000 euro, 1,1 millioner kroner, i kontanter hjemme hos Eva Kaili og Francesco Giorgi i Belgien. Desuden fandt politiet flere hundrede tusinde euro i en kuffert i et værelse på hotel Sofitel i Bruxelles. Værelset var lejet af Eva Kailis far.

Artiklen fortsætter under billedet...

Eva Kaili og Francesco Giorgi er begge anholdt i den omfattende korruptionssag. Foto: Ritzau Scasnpix

Faren blev også anholdt, men er senere løsladt. Eva Kaili, Francesco Giorgi og Pier Antonio Panzeri fremstilles sammen med en fjerde anholdt for en dommer onsdag i den belgiske EU-hovedstad.

For Eva Kaili har sagen allerede fået konsekvenser. Hun er blevet smidt ud af sit parti, Pasok, og hun er blevet strippet for alle hverv i EU-parlamentet. Hun har også mistet sin politiske immunitet, fordi hun er blevet taget på fersk gerning med fingrene i kagedåsen.

Annonce:

Eva Kaili gjorde sig særdeles bemærket i europæiske politiske kredse, da hun i november pludselig blev en varm forsvarer for regimet i Qatar. Stik imod sin gruppes holdninger hyldede hun Qatar for at have indført en række reformer for migrantarbejderne.

En større gruppe EU-politikere skulle have besøgt Qatar i perioden op til VM. Men konservative kræfter i Qatar aflyste besøget med kort varsel. I stedet tog Eva Kaili afsted til Doha alene.

Her mødtes hun med Qatars arbejdsminister, og til den lokale presse sagde hun, at hun repræsenterede 500 millioner europæere, som kunne se, at reformerne i Qatar repræsenterede sande værdier. Hun gav sin fulde støtte til styrets reformer på arbejdsmarkedet.

Det skulle hun nok ikke have gjort. Men hun var allerede på det tidspunkt i belgisk politis søgelys. Anklagemyndigheden oplyser, at de seneste dages aktioner er resultatet af fire måneders intensivt efterforskningsarbejde.

Myndighederne i Qatar afviser at være involveret i affæren.