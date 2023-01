VM-værten Polen afværger fiasko mod Saudi-Arabien

Polen har fået alt andet end en god start på VM i herrehåndbold, men VM-værtsnationen er med nød og næppe klar til mellemrunden og har dermed undgået den totale fiasko.

Efter nederlag til både Frankrig og Slovenien i holdets to første kampe pisket til sejr over Jan Pytlicks Saudi-Arabien mandag aften, og det lykkedes trods store problemer på hjemmebanen i Katowice.

Efter en tæt første halvleg lå fiaskoen og lurede. Men efter pausen fik polakkerne overhånden og vandt kampen 27-24.

Selv om Polen vandt, så går værtsnationen videre til mellemrunden med nul point, og muligheden for en kvartfinale ser noget nær umulig ud.

I første halvleg havde Polen det svært mod Pytlicks undertippede tropper, som på ingen måde lagde sig ned i en hal med 10.000 polske tilhængere.

Polen kom tidligt i front, men var bagud i løbet af første halvleg. Særligt Saudi-Arabiens Sadiq Almohsins hurtige fodskifte var en evig kilde til uro i venstre side af den polske defensiv.

Selv om Polen har prøvet at være bagud ved slutrunden, så er det første gang i turneringen, at Saudi-Arabien har været foran. Og så endda med to.

I slutningen af første halvleg blev det afgørende for Polen, at keeper Adam Morawski hev flere redninger ud af ærmet, og Arkadiusz Moryto udnyttede de polske straffekast, som Saudi-Arabien blev ved med at give.

Derfor kunne kampens storfavorit tage føringen igen efter 26 minutter og gå til pause foran 13-12.

Efter pausen fortsatte Moryto med at gøre det svært for den saudiarabiske defensiv. Generelt fik den polske offensiv presset Saudi-Arabien langt tilbage, og det gav endnu flere polske straffekast.

Ti minutter inde i halvlegen bragte Polen sig foran med tre, fire og fem mål. Så skulle man tro, at kampen var lukket, men med små ti minutter tilbage var Saudi-Arabien kun bagud med en enkelt scoring.

Den spirende saudiarabiske comebackdrøm punkterede Polen med to scoringer i træk, og dermed er Polen videre til mellemrunden.

Den anden værtsnation Sverige var på ingen måde i problemer i den sidste gruppekamp mod Uruguay. Sverige vandt i overlegen stil 47-12 efter blandt andet ti mål af fløjspilleren Hampus Wanne i de første 30 minutter.

Sverige drager derfor ind i mellemrunden med fire point. Her bliver svenskerne parret med Gruppe D, hvor Portugal mandag aften slog et ungarsk landshold, som slet ikke dukkede op i første halvleg.

Portugal var overlegne i de første 30 minutter, og derfor var det uden betydning, at anden halvleg var helt lige. Portugiserne vandt med 27-20.

Om det var det røde kort til ungareren Adrian Sipos efter blot 48 sekunder, som betød, at holdet indledte kampen jammerligt, er ikke til at sige.

Men der skulle gå et kvarter, før Ungarn fik sendt bolden forbi de portugisiske målvogtere for blot anden gang i opgøret.

Ungarn går trods nederlaget videre til mellemrunden med to point. Det samme gør Portugal og Island, som tidligere mandag slog Sydkorea med 38-25.