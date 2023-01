Voldsom udvikling: Mystik om stort millionbeløb

Korruptionssagen i EU-parlamentet, som er døbt Qatar-gate, breder sig som ringe i vandet til både Panama, Italien og Grækenland.

Indtil videre er fire personer anholdt og sigtet for korruption, hvidvask og for at være medlemmer af en kriminel organisation.

Blandt de anholdte er græske Eva Kaili, som indtil håndjernene smækkede, var næstformand i EU-parlamentet. Sammen med sin samlever, Francesco Giorgi, og de to øvrige arresterede er de mistænkt for at have modtaget mere end 11 millioner kroner i bestikkelse. En del af pengene skal være kommet fra Qatar, som skulle have betalt sig til god omtale forud for det netop overståede VM i fodbold.

Og Eva Kaili holdt da også indtil flere taler i EU-parlamentet. I begejstrede vendinger fortalte hun om de reformer, Qatar havde gennemført på menneskerettighedsområdet og for migrantarbejderne.

Hendes udsagn vakte en del opmærksomhed, men ikke hos de belgiske efterforskere. De havde siden sommer været på sporet af sagen, og da de slog til 9. december og foretog 20 ransagninger beslaglagde de mange millioner kroner i kontanter. En del af pengene blev fundet hos Eva Kaili og hendes samlever. Andre millioner blev fundet hos Eva Kailis far, som blev tilbageholdt på et hotel i Bruxelles.

Den græske forbindelse

Nu har sagen bredt sig til Grækenland. Den græske statsanklager har bedt sin kollega i Panama om at undersøge, om Eva Kaili og hendes forældre tilsammen har fået overfør 150 millioner kroner fra personer i Qatar til en bank i Panama. Kaili-familiens advokater afviser på vegne af deres klienter alle anklager.

Eva Kaili tog af egen drift til Qatar i oktober, hvor hun mødtes med landets arbejdsminister. Foto: Ritzau Scanpix

Det har dog ikke afholdt de græske myndigheder fra at beslaglægge Eva Kailis værdier. Det gælder blandt andet et større landområde på en græsk ø.

Hendes samlever, Francesco Giorgi, erkendte, ifølge italienske medier under en afhøring før jul, sig skyldig i at varetage fremmede magters interesser mod betaling. Men han betonede, at Eva Kaili ikke havde kendskab til sagen. Han så gerne, at hun blev sat på fri fod, så kun kunne tage sig af parrets knap to år gamle datter.

Flere står for tur

De sidder dog begge stadig bag tremmer og venter på at komme for retten i de kommende uger. Det samme gør sagens to øvrige hovedpersoner, det tidligere EU-parlamentsmedlem, italienske Pier Antonio Panzeri og Niccoló Figá-Talamanca, som er generalsekretær i en NGO i Belgien. Panzeri er også leder af en NGO, og det menes, at de to hjælpeorganisationer er blevet brugt til at kanalisere pengene igennem. Således beslaglagde politiet næsten fem millioner kroner i kontanter hjemme hos Panzeri.

Den belgiske anklagemyndighed er langt fra færdig med arbejdet. Statsanklageren har bedt EU-parlamentet om at ophæve immuniteten for to yderligere EU-politikere, belgieren Marc Tarabella og hans italienske kollega, Andrea Cozzolino.

Og der er en tæt forbindelse mellem personerne. Således arbejdede Francesco Giorgi som assistent i parlamentet for Panzeri frem til 2019. Her røg Panzeri ud, og i stedet blev Giorgi assistent for Andrea Cozzolino.

Parlamentet mødes 16. januar i Strasbourg, og her forventes det, at immuniteten for Cozzolino og Tarabella bliver ophævet.

