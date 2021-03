Voldsomt opgør med eks-ven

FIFA afviser: Platini er en farce

Ekstra Bladet har skriftligt spurgt Gianni Infantino om Platinis plot-anklage. En FIFA-talsmand svarer på præsidentens vegne:

– Ideen om at Mr. Platini var et offer for et plot, er en total farce. Michel Platini kan kun bebrejde sig selv for den situation, han er havnet i. Han tog de 13,5 millioner kroner, blot få uger før han støttede Blatters forsøg på at blive valgt som FIFA-præsident igen.

– Han fortalte en historie om, at pengene var betaling for arbejde, han havde lavet 10 år forinden, og at han havde glemt at bede om pengene på det tidspunkt, hvor arbejdet blev udført. Men så helt mirakuløst ’huskede’ han de 13,5 millioner ganske kort tid før valget til FIFA-præsident i 2011, og på selv samme tidspunkt kom Blatter i tanke om at betale ham pengene. Mærkeligt sammentræf, ikke?

Ingen millionaftale

– Men de 13,5 millioner ikke relateres til en aftale, hverken skriftlig eller mundtlig. Betalingen er ikke lovlig, og det er fastslået ved fem forskellige retter.

– Det er på baggrund af disse faktuelle realiteter, at du skal overveje disse fantasifulde plot-teorier. Og hvad havde Gianni Infantino at gøre med det? Intet.

– FIFA har rejst sag mod Blatter og Platini ved retten i Schweiz for at få pengene tilbage. Det er fodboldens penge og ikke deres private, hedder det i det skriftlige svar fra FIFA’s talsmand.

Nægter sendebud

Ekstra Bladet har også spurgt Infantino om han havde kendskab til betalingen fra Blatter til Platini, da han sendte sin barndomsven til mødet med den schweiziske statsanklager.

Her lyder svaret fra FIFA’s hovedkvarter i Zürich, at Infantino ikke havde bedt sin barndomsven om at holde mødet med statsanklageren, og at han først langt senere fik kendskab til de 13,5 millioner kroner fra Blatter til Platini.