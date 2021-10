Wada suspenderer tre lande

Nordkorea, Thailand og Indonesien opfylder ikke kravene fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), som derfor har erklæret de tre lande for ikke-overensstemmende.

Det betyder blandt andet, at de ikke kan være vært for regionale eller kontinentale mesterskaber samt verdensmesterskaber i løbet af suspenderingen.

Det oplyser Wada i en erklæring.

Derudover vil repræsentanter for de tre lande heller ikke have lov til at sidde med i bestyrelsesudvalg, før deres lande genindtræder i samarbejdet. Det bliver tidligst om et år.

Nordkoreanske, thailandske og indonesiske atleter får lov til at deltage i internationale konkurrencer, men vinder de, vil deres flag ikke blive hejst. De olympiske lege er dog undtaget.

Ifølge Wada er de nationale antidopingagenturer i Nordkorea og Indonesien blevet erklæret ikke-overensstemmende for ikke at implementere effektive testprogrammer.

Det konkluderes videre, at Thailand ikke opfylder Wadas krav som følge af manglende implementering af antidopingregler for 2021.