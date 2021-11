Xavi: - Jeg vil hjem til Barcelona

Xavi vil gerne hjem til Barcelona for at overtage trænerposten i den catalanske storklub.

Det siger han onsdag til flere spanske medier, herunder Mundo Deportivo, skriver nyhedsbureauet NTB.

Tidligere onsdag udtrykte hans nuværende klub, Al Sadd, ellers, at den var stålsat på at beholde spanieren.

- Klubbens holdning er klar - vi vil beholde Xavi hos os. Vi kan ikke have, at han forlader os på dette tidspunkt i sæsonen, sagde klubbens præsident, Turki Al-Ali, via Al Sadds Twitterprofil.

Men Xavi virker altså sikker på, at FC Barcelona og hans nuværende Qatar-klub finder en løsning.

- Jeg vil gerne hjem. De to klubber er i forhandlinger, og de skal blive enige, siger han onsdag.

- Jeg har gjort det klart, hvad jeg vil. Jeg tror, det er et spørgsmål om timer, måske dage, lyder det.

Barcelona har i denne uge haft en delegation i Doha i forsøget på at få forhandlet en aftale på plads med Xavi. Han har en frikøbsklausul på 10 millioner euro eller knap 75 millioner kroner, skrev Reuters tidligere.

I sin aktive spillerkarriere spillede Xavi 767 kampe for den catalanske storklub, der i de seneste år har haft økonomiske problemer.

I hans karrieres efterår spillede han også knap 100 kampe for Al-Sadd, som han altså nu er cheftræner for.

Han har været træner i klubben siden sommeren 2019. Hans nuværende kontrakt løber til sommeren 2023.

Ronald Koeman blev for nylig fyret som cheftræner i FC Barcelona efter en længere periode med dårlige resultater, hvor det i de sidste syv kampe blot blev til to sejre.

Han nåede at være cheftræner i omkring 14 måneder, inden det blev til et farvel. Koeman blev i sin tid udpeget til jobbet af klubbens ekspræsident Josep Maria Bartomeu.

Siden har den nuværende præsident i klubben, Joan Laporta, ikke lagt skjul på, at det ikke var ham, som ansatte hollænderen.

I øjeblikket er en anden af klubbens tidligere profiler - Sergi Barjuan - som vikarierer i jobbet som cheftræner for Barcelona.