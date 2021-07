Yderligere to atleter har fået corona før OL-åbning

Yderligere to OL-atleter har afleveret positive coronaprøver og går dermed glip af legene i Tokyo, som bliver skudt i gang fredag.

Der er tale om den hollandske skater Candy Jacobs og den chilenske taekwondokæmper Fernanda Aguirre.

31-årige Candy Jacobs har selv offentliggjort på Instagram, at hun er blevet testet positiv.

- Jeg er sønderknust, skriver hun.

- Jeg har det godt og har gjort alt i min magt for at forhindre det her scenarie, og jeg har taget alle forholdsregler. Heldigvis har vi fulgt protokollerne, så mine skaterkolleger kommer stadig til at skinne, skriver Candy Jacobs.

Om Candy Jacobs nåede ind i OL-byen, melder historien intet om.

Chiles olympiske komité har på sin hjemmeside offentliggjort info om Fernanda Aguirres positive coronatest.

- Fernanda, som rejste fra Usbekistan til Tokyo med en negativ PCR-test, blev testet positiv i både antigentesten og PCR-testen i lufthavnen i Tokyo, lyder det på hjemmesiden.

Fernanda Aguirre nåede ikke at komme ind i OL-byen. Hun blev i stedet henvist til et specielt opholdssted for coronasmittede.

- Hun har ingen symptomer og har det godt, men hun kommer ikke til at deltage i OL på grund af de japanske sundhedsmyndigheders krav om karantæne i minimum ti dage, skriver den olympiske komité.

Candy Jacobs og Fernanda Aguirre er henholdsvis fjerde og femte i rækken af OL-atleter, der er blevet testet positiv for coronavirus.

Tidligere har to sydafrikanske fodboldspillere og en tjekkisk beachvolleyspiller afleveret positive prøver.

Derudover er flere stabsmedlemmer og ansatte i organisationskomitéen blevet testet positive.