YouTubes problembarn slået i pro-boksekamp

Jake Paul, en kontroversiel youtuber med flere end 20 millioner abonnenter, har for første gang tabt en boksekamp i sin professionelle karriere, efter at han blev besejret af Tommy Fury i Saudi-Arabien.

Tommy Fury vandt på en split decision over otte omgange, efter at Jake Pauls manglende tekniske færdigheder i ringen blev udstillet.

Det er Jake Pauls første nederlag i sin professionelle karriere. Det er samtidig hans første kamp mod en modstander, som primært gør sig som bokser.

YouTube-stjernen, som har givet sig selv kælenavnet 'Problembarnet', har tidligere blandt andet slået den tidligere UFC-mester Anderson Silva og MMA-stjernen Ben Askren.

Tommy Fury har tidligere bokset i otte professionelle opgør, hvor han har vundet samtlige af dem. Han tog i 2019 en pause, hvor han deltog i realityprogrammet 'Love Island'.

Jake Paul siger efter kampen, at 'han vender tilbage', og at han fortjener revanche.

- Al respekt til Tommy. Han vandt. Døm mig ikke på mine sejre, døm mig på mine nederlag, siger en anderledes ydmyg Jake Paul efter boksekampen.

Paul blev for alvor genstand for internettets opmærksomhed, da han og hans kompagnoners adresse i Los Angeles blev offentlig kendt, og adskillige fans begyndte at dukke op på deres vej til stor utilfredshed for deres naboer.

Især et nyhedsindslag, hvor Jake Paul kravlede op på det pågældende medies bil og gjorde grin med journalistens fodtøj, bidrog til youtuberens status som notorisk internetskurk.

Siden har han næsten konstant været omgærdet af kontroverser. I 2019 promoverede han sammen med en youtubekollega hjemmesiden Mystery Brand, hvor brugere kunne vinde præmier i et lotterispil på nettet. Flere brugere hævder, at de aldrig har modtaget deres præmier.

I 2022 blev han sagsøgt for at promovere kryptovalutaen SafeMoon, hvis ejerselskab er blevet anklaget for svindel.

Nederlaget til Tommy Fury er det første i Jake Pauls syv professionelle boksekampe.