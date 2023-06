Zlatan Ibrahimovic lægger støvlerne på hylden

Zlatan Ibrahimovic meddeler, at han indstiller sin professionelle fodboldkarriere.

Det siger det 41-årige svenske fodboldikon under sin farvelceremoni i AC Milan søndag efter sæsonens sidste kamp, som de rød-sorte vandt 3-1 over Verona.

- Det er på tide at sige farvel til fodbold, men ikke til jer, siger han i en tale til fansene på San Siro i Milano ifølge den svenske avis Aftonbladet.

- Der er så mange følelser og minder i denne arena. Første gang, jeg kom til Milano, gav I mig lykke, anden gang kærlighed. I har taget imod mig med åbne arme og fået mig til at føle mig hjemme. Jeg vil være Milan-tilhænger hele mit liv, tilføjer han.

Zlatan Ibrahimovic spillede første gang for AC Milan fra 2010 til 2012, hvor han en del af tiden var udlejet fra FC Barcelona, før han returnerede til den italienske klub i 2020.

Flere af hans holdkammerater, heriblandt Sandro Tonali, havde svært ved at holde tårerne tilbage, da Zlatan Ibrahimovic greb mikrofonen for at holde sin følelsesladede takketale, skriver Aftonbladet.

Og da svenskeren trådte ind på banen, blev han mødt af store klapsalver fra hjemmebanepublikummet, som også brød ud i sang for at hylde ham.

Det blev for nylig kendt, at Zlatan Ibrahimovic forlader AC Milan efter sæsonen, da han ikke har tænkt sig at forny sin kontrakt med klubben.

Flere skader har generet den 41-årige svensker i tiden hos den italienske storklub. I denne sæson har baglår, læg og knæ kostet ham et hav af kampe. Det er kun blevet til fire optrædener i Serie A i den netop overståede sæson.

Zlatan Ibrahimovic var da heller ikke på banen i søndagens kamp mod Verona.

Zlatan Ibrahimovic har i løbet af karrieren tørnet ud for storklubber som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United og Paris Saint-Germain.

Inden han kom til AC Milan i 2020, var han på eventyr i USA, hvor han spillede for Los Angeles Galaxy.

AC Milan slutter på fjerdepladsen i den italienske liga med 70 point efter 38 kampe. Allerede i sidste weekend stod det klart, at holdet havde sikret sig den vigtige fjerdeplads og dermed den sidste billet til Champions League.