Daniel i problemer: - Den bedste gave jeg nogensinde har fået

Den første forårsdag rammer Danmark torsdag, men det lader ikke til at vejret makker ret. Sådan gør danskerne for at holde varmen i det danske forår

De fleste får sig nok en snak om vejret, for det er overordentligt koldt for tiden. Godt nok skinner solen flere steder i Danmark, men temperaturen fortæller en anden historie. Det føles overhovedet ikke som forår, hvorfor de fleste danskere også har en del mere tøj på, end de normalt har på den her tid af året. Eventyreren Erik B. Jørgensen, der er tidligere medlem af både Siriuspatruljen og Jægerkorpset, har nogle gode råd til de frosne danskere.

Daniel Ytzen, Turistguide

- Jeg har ikke nok tøj på til det her vejr. Jeg skal have bedre vinterstøvler, jeg har løbetights indenunder almindelige bukser, en T-shirt på, og den varmeste uldtrøje jeg ejer udover. Uldtrøjen var en gave fra min mor, og nok den bedste gave jeg nogensinde har fået.

Daniel Ytzen. FOTO: Olivia Loftlund.

Tony Jensen, Gør rent i Tivoli

- Det er hårdt bare at få varmen. Jeg har en termokedeldragt på, som jeg ellers ikke plejer. Mine kollegaer piver alle sammen, og jeg brokker mig også. Men vi har fået lovet varm kakao klokken 12, så det ser vi frem til.

Tony Jensen. FOTO: Olivia Loftlund

Steen Johannesson, Politibetjent

- Vi er fire der skiftes til at stå her 20 minutter af gangen, og der er kaffe inde på Christiansborg, så det er ikke helt så slemt. Huen er dejlig at have på. Jeg kunne slå den ned om ørene, men det ser for dumt ud.

Steen Johannesson. FOTO: Olivia Loftlund.

Charlotte Poole, Cyklist

- Jeg har fået nok tøj på i dag, men jeg har snydt lidt og taget toget noget af vejen. Der var modvind på cykelstien, så mine fingre er kolde. Jeg glæder mig til at komme ind i varmen og få en kop kaffe.

Charlotte Poole. FOTO: Olivia Loftlund.

Kakao Lorini og Lucio Berna, Turister fra England

- Vi kommer fra London, så vi er vant til kulde, men ikke den her slags kulde. Jeg har været i Rusland, og det var rigtig koldt, men ikke lige så slemt som her, siger Lucio. Kakao supplerer: Og jeg har, glemsom som jeg er, ikke taget vanter på.

til venstre, Kakao Lorini. Til højre Lucio Berna. FOTO: Olivia Loftlund.

Jan Kruk og Marielle Oosting, Turister fra Holland

- Jeg fik den her tur i fødselsdagsgave af Marielle. Indtil videre er det lidt sjovt, at se folk gå rundt i skitøj i storbyen. Det troede vi var forbeholdt bjergene.

Til venstre Marielle Oosting. Til højre Jan Kruk. FOTO: Olivia Loftlund.

Erik B. Jørgensen

Erik B. Jørgensen er instruktør i TV-programmet 'Korpset.' Han er tidligere medlem af både Siriuspatruljen og Jægerkorpset, nuværende medlem af eventyrernes klub, har krydset indlandsisen seks gange og sejlet Skandinavien rundt i Kajak på 175 dage. Nu står han klar med gode råd til, hvordan man kommer igennem den kolde tid hjemme i Danmark.

- Det kræver masser af energi at holde varmen, og der kan en varm drik som kaffe, te eller kakao hjælpe. Den varme drik varmer ikke kroppen op som sådan, men giver energi og følelsen af at blive varm, siger han.

Der findes desværre ikke en enkelt beklædningsdel, som kan få kulden på afstand. Det handler om at overveje, hvordan man sætter hele sit sæt tøj sammen.

- Kombinationen af forskelligt tøj gør, at man bedre kan holde varmen. Det er klart vigtigt, at have nogle flere lag på. Det er også en af grundene til, at langt undertøj fungerer så godt. Man skal sørge for at lukke af alle steder. Det er især hue og vanter, man skal huske, for ellers kan varmen slippe ud, siger den tidligere jægersoldat.

Hvis man tilbringer meget tid udenfor, skal man huske at holde øje med, hvor koldt man har det. Ifølge Erik B. Jørgensen kan man nemlig få det så koldt, at man stopper med at lægge mærke til det.

- En klassiker er tæerne. De har gjort hjerneondt, og pludselig kan man ikke mærke dem længere. Næste fase er, at man bliver ubeslutsom. I stedet for at tage varme sokker på, sidder man bare og kigger på sine kolde fødder, siger eventyreren.