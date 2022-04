Avis: Skal tilbage til FC København

Han har været udlejet til Hamburger SV i denne sæson, men når lejeaftalen udløber til sommer, skal Mikkel Kaufmann tilbage til FC København.

Det skriver den store tyske avis Bild.

Hamburger SV fik ellers, skrev Bild i sommer, en købsoption med i lejeaftalen, således at den tyske traditionsklub kunne købe Kaufmann, hvis han blev en succes. Den lød angiveligt på mellem 11 og 15 millioner kroner.

Men det tyder på, at Hamburger SV ikke har intentioner om at trykke på knappen og udnytte sig af den option på den 21-årige angriber.

Kaufmanns tyske eventyr har da udefra set heller ikke været nogen stor succes. Han har spillet 28 kampe, hvoraf kun tre kampe har været fra start, og det er hverken blevet til mål eller oplæg.

I løbet af opholdet blev den FC København-ejede angriber også suspenderet af klubben for at komme for sent to gange på to uger. At klubben kaldte det en “suspendering”, mente Kaufmann dog var en overreaktion.

- Jeg synes, det er en overreaktion at kalde det suspenderet. Jeg synes, der er forskel på at være suspenderet og ikke at være med i truppen, sagde angriberen til Tipsbladet i marts.

Nu lader det til, at Mikkel Kaufmann i hvert fald i første omgang skal tilbage til FC København, hvor han fortsat er på kontrakt frem til sommeren 2024.