Braithwaite fortsætter i La Liga-klub

Det har længe stået klart, at Martin Braithwaite ikke har nogen fremtid i engelske Middlesbrough, men det er først nu, at det ser ud til, at den danske landsholdsspiller har fået en afklaring i forhold til den kommende sæson.

Ifølge den store spanske avis Marca kommer han til at fortsætte sin tilværelse hos Leganés i den kommende sæson.

La Liga-klubben er angiveligt enig med Middlesbrough om et skifte, om end det dog er uvist, hvorvidt der er tale om en lejeaftale eller et permanent skifte.

I foråret var 28-årige Martin Braithwaite udlejet til netop Leganés med stor succes, hvor han i 21 kampe scorede fem mål og lavede syv assists.

Nu ser han ud til at skulle tage en ny tørn for den spanske klub, der tilsyneladende har været rigtig glad for den tidligere Esbjerg fB-spiller.

Top 15: Her er alle tiders dyreste danske spillere 1. Joachim Andersen Fra Sampdoria til Lyon 225 millioner kroner 2. Jannik Vestergaard Fra Borussia Mönchengladbach til Southampton 187 millioner kroner 3. Thomas Delaney Fra Werder Bremen til Dortmund 149 millioner kroner 4. Pierre-Emile Højbjerg Fra Bayern München til Southampton 112 millioner kroner 5. Christian Eriksen Fra Ajax til Tottenham 97 millioner kroner 6. Simon Kjær Fra Fenerbahce til Sevilla 90 millioner kroner 7. Jannik Vestergaard Fra Werder Brem til Borussia Mönchengladbach 90 millioner kroner 8. Simon Kjær Fra Palermo til Wolfsburg 90 millioner kroner 9. Jesper Grønkjær Fra Ajax til Chelsea 82 millioner kroner 10. Martin Braithwaite Fra Toulouse til Middlesbrough 82 millioner kroner 11. Brian Laudrup Fra Rangers til Chelsea 82 millioner kroner 12. Martin Laursen Fra Parma til AC Milan 82 millioner kroner 13. Christian Poulsen Fra Juventus til Liverpool 67 millioner kroner 14. Michael Laudrup Fra Barcelona til Real Madrid 67 millioner kroner 15. Martin Laursen Fra Verona til Parma 67 millioner

