Chok: Stor Barca-stjerne vil stoppe karrieren

Sergio Agüero har tænkt sig at stoppe sin fodboldkarriere. Det offentliggør argentineren på et pressemøde i næste uge, erfarer Radio Catalunya.

Angriberen har siddet ude siden slutningen af oktober, hvor han måtte udgå af FC Barcelonas La Liga-kamp mod Alavés.

Han er efterfølgende blevet undersøgt for hjerteproblemer, og selvsamme Radio Catalunya erfarede, at lægerne ingenlunde var optimistiske omkring Agüeros fremtid som fodboldspiller.

Han reagerede selv på rygterne og skrev, at han ikke havde taget nogen beslutningomkring sin fremtid. "Forbliv positiv," skrev han desuden på sin Twitter-profil.

Men der har tilsyneladende ikke været grund til at være positiv, for det tyder altså på, at Sergio Agüero har spillet sin sidste kamp som fodboldspiller. Han er 33 år gammel.

Sergio Agüero skiftede til FC Barcelona på en fri transfer i sommer efter ti sæsoner i Manchester City, hvor han scorede 260 mål i 390 kampe. Han har også en fortid i argentinske Independiente og Atlético Madrid.