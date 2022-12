Cornelius-agent har sagsøgt Trabzonspor

Når man laver et stykke arbejde, forventer man at blive betalt.

Men den danske agent Per Steffensen mener ikke, at han har fået de penge, han har ret til af Trabzonspor i forbindelse med klubbens køb og salg af Andreas Cornelius, der blev hentet i Parma og denne sommer solgt videre til FC København.

Det skriver flere tyrkiske medier - heriblandt Sabah.com.tr.

Sagen kommer frem nu, fordi Trabzonspor søndag afholdt generalforsamling, og da klubben er børsnoteret, er oplysningerne tilgængelige. Det fremgår ifølge tyrkiske medier i årsrapporten, at Per Steffensen har stævnet klubben, der mangler at betale to konkrete beløb til den danske agent.

Annonce:

Det ene beløb er ifølge årsrapporten på omkring 1,33 millioner danske kroner, mens det andet er på cirka 530.000 kroner. Det er penge, som Per Steffensen via en advokat altså kæmper for lige nu. Og det er da også ventet, at han får de penge. Spørgsmålet er så bare hvornår.

Tipsbladet har forsøgt at få en kommentar fra den danske agent, men uden held.

Det fremgår ikke, hvordan Trabzonspor stiller sig i forhold til Per Steffensens søgsmål, men det er langt fra første gang, at klubben er i en strid om penge. Det var eksempelvis også en af årsagerne til, at FC Midtjylland og den tyrkiske klub ikke kunne blive enige om en transfer for Aral Simsir for snart et år siden. FCM krævede garanti for, at Trabzonspor ville betale pengene, men det ville den tyrkiske klub ikke være med til.

Tipsbladets chefredaktør Troels Bager Thøgersen kalder det påfaldende, så mange gange en klub som Trabzonspor ender i strid om pengebeløb.

Annonce:

- Jeg vil ikke påstå, at jeg er vildt overrasket over sagen. FC Midtjylland havde i sin tid også problemer med at få penge for Filip Novak, og jeg ved, at Superliga-klubber har tøvet med at sælge spillere til Trabzonspor på grund af den og andre lignende sager, fortæller Troels Bager Thøgersen.

Andreas Cornelius nød stor succes i det tyrkiske, inden han af familiemæssige årsager søgte hjem denne sommer. Han blev i sin ene sæson med Trabzonspor mester og scorede også 15 ligamål for klubben i mesterskabssæsonen. Udover klubbens første tyrkiske mesterskab nogensinde nåede den danske landsholdsangriber også at vinde den tyrkiske Super Cup.

Trabzonspor ligger nummer seks i den tyrkiske Super Lig.

Per Steffensen har via sin Facebook-side mange gange fortalt om, hvor dejlig en tid det var for både Andreas Cornelius og Steffensen selv, da den danske landsholdsangriber var på kontrakt i det tyrkiske. Blandt andet i dette opslag herunder, hvor Steffensen fortæller om det tyrkiske mesterskab, som Cornelius havde en kæmpe andel i.