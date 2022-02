Daniel Wass afslører: Dialog med Jan Bech

Han er en stjerne på landsholdet, og i den kommende tid skal Daniel Wass spille med i toppen af La Liga og i Champions League for Atletico Madrid.

Da storklubben ringede og ønskede Daniel Wass, var det umuligt at sige nej for den 32-årige forsvarsspiller, der også kan spille på midtbanen.

Var han ikke endt i Atletico Madrid, var der en stor sandsynlighed for, at han i stedet var endt i Brøndby IF til sommer.

I hvert fald fortæller Daniel Wass selv, at der har været overvejelser om at komme retur til Danmark og Brøndby.

- Tanken har været oppe og vende, og jeg har selvfølgelig haft en dialog med Jan (Bech Andersen) og hvde det også sidste sommer med Carsten (V. Jensen), men ja, da jeg fik det her tilbud af Atletico, tror jeg, at alle godt kan forstå, hvorfor jeg ikke kommer hjem til sommer. Det var det her, jeg gerne ville, siger Daniel Wass i et interview med DBU.

Valencia-spilleren har tidligere talt om muligheden for at vende retur til dansk fodbold som en familiebeslutning, men han kunne altså ikke sige nej, da Atletico Madrid med træner Diego Simeone i spidsen ville have ham.

Atletico Madrid er forsvarende spanske mestre og ligger aktuelt nummer fire i ligaen. Klubben møder Manchester United i ottendedelsfinalen i Champins League.

Daniel Wass spillede i Brøndby IF fra 2007 til 2011, inden han blev solgt til Benfica. Han kom videre til Evian, siden Celta Vigo, inden han i 2018 skiftede til Valencia.

Wass har 41 landskampe på cv'et - han fylder 33 år sidst i maj.