Dansker har succes i Tyskland: Vil i Bundesligaen

FC Nürnberg er kommet fornuftigt fra start i Tysklands næstbedste række i denne sæson, og efter fem kampe er holdet fortsat ubesejret. Ikke mindst defensivt ser det lovende ud med clean sheet i tre af de fem kampe. Nürnberg har også holdt målet rent i en enkelt pokalkamp.

En stor del af æren skal tilskrives danske Asger Sørensen, der har spillet fuld tid i FC Nürnbergs centrale forsvar, og derfor går snakken allerede på, om det tidligere FC Midtjylland-talent bør få chancen i Bundesligaen.

- Selvfølgelig er det min drøm at spille i Bundesligaen på et tidspunkt i min karriere. Vi må se, om og hvornår det sker, siger Asger Sørensen i et interview med den store tyske avis Bild.

I første omgang skal han have afklaret fremtiden i FC Nürnberg, hvor hans kontrakt udløber efter denne sæson.

- Der er næsten et år til. På et tidspunkt skal klubben og jeg tale sammen. Jeg føler mig hjemme i Nürnberg, og jeg kan godt forestille mig at blive her, lyder det fra 25-årige Asger Sørensen.

Danskeren har tidligere i karrieren tørnet ud for Red Bull Salzburg og Jahn Regensburg.