Dansker i chok over EM-udtagelse: Jeg kneb en tåre

Der var et par overraskelser i den EM-trup, landstræner Kasper Hjulmand udtog tirsdag aften, og den største af dem var formentlig Anders Christiansen fra Malmö FF.

Den 30-årige midtbanespiller er en stor profil i Malmö og i den svenske liga, men det var nok de færreste, der havde forventet, at han ville blive udtaget foran spillere som Lasse Schöne fra sc Heerenveen og Philip Billing fra Bournemouth.

Selv fik Anders Christiansen, der ligesom landsholdskollegaen Andreas Christensen kaldes “AC”, også et chok.

- Det var et positivt chok, og jeg kneb også en lille tåre. Det er noget, jeg har gået og drømt om. Ja, det er ubeskriveligt og uvirkeligt. Jeg tror ikke rigtig, at det er gået op for mig endnu, siger Anders Christiansen til TV3+ i et videointerview.

Anders Christiansen har spillet fire landskampe for Danmark, men har ikke været i aktion for landsholdet siden 2015. Til gengæld har han været udtaget flere gange, og uanset om det bliver til spilletid, vil han forsøge at bidrage.

- Jeg tror ikke lige, at jeg starter inde i den første kamp, men det handler også om at bidrage med et sundt konkurrenceniveau til træning og være en del af den fantastiske holdånd. Man er samlet meget intenst og i mange dage, så det gælder om at bidrage til gruppen på bedst mulig måde. Om det så er i løbet af kampen eller til træning eller hvornår det skal være, siger “AC”.

I den indeværende sæson har Anders Christiansen scoret to gange og lagt op til fire mål for Malmö FF.