Daramy: Jeg lover at komme til FCK igen

Mohamed Daramys tid i FC København er ved at være et overstået kapitel. I hvert fald for nu. I en tale til FCK-fansene efter 5-0-sejren over Sivasspor slog han fast, at han meget gerne vil tilbage igen en dag.

Det viser et klip fra hovedstadsklubbens Twitter-profil.

- Hej allesammen. Jeg vil gerne sige tak for alle de år, hvor jeg har været her. Siden jeg kom hertil som 16-årig har I taget rigtig godt imod mig. Jeg sætter virkelig pris på det, og jeg vender tilbage, lyder det fra Daramy inden fansene overdøver ham med jubel.

Det lykkes dog at bryde igennem igen for kantspilleren, som får understreget, at det ikke er sidste gang, at man har set ham i FCK-trøjen.

- Jeg lover, at jeg vender tilbage, fastslår Mo Daramy.

Mohamed Daramy kom op i capo-tårnet på Sektion 12 og tog mikrofonen efter sejren over Sivasspor.

Foruden et forestående skifte til Ajax, så er han også blevet udtaget til Kasper Hjulmands landshold, og i et interview med TV 2 Sport X kommer han ind på, hvordan det er at være Daramy for tiden.

- Det er slet ikke gået op for mig endnu, alle de ting der er sket for mig. Det er sket så hurtigt, og der er sket en hel masse. Jeg er bare superglad, beretter teknikeren.

Endvidere var Daramy også meget rørt efter kampen.