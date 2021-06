Fansenes ønske: Kjær kan blive Milan-anfører

Simon Kjær har længe været landsholdsanfører, og nu ser det ud til, at han også kan blive det hjemme på klubholdet i Milano. Milan-fansene er allerede godt i gang med en kampagne for at få armbindet på danskeren.

På twitter er hashtagget#KjaerCapitano gået viralt, og det ser da også ud til, at ledelsen i storklubben er med på idéen. Det skriver den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

Det kommer efter danskerens indsats på banen i forbindelse med Christian Eriksens hjertestop, hvor han viste stor handlekraft og tog sig ligeledes af den danske offensivspillers kæreste i de svære minutter.

Endvidere berettes det, at Milan-træner Stefano Pioli er ved at se på anfører-situationen i klubben sammen med den øvrige trænerstab. Det skyldes blandt andet, at den nuværende anfører Alessio Romagnoli ikke længere opfattes som en fast starter.

Det er ellers et hverv, som den italienske midterforsvarer har haft siden 2018.

I stedet for ham ville målmanden Gianluigi Donnarumma være et oplagt bud, men han er nu fortid i klubben. Dernæst er Zlatan Ibrahimovic for ofte skadet. Det efterlader folk som Davide Calabria og Franck Kessie, men Kjærs indsats på banen kan altså være det, som gør forskellen.

På landsholdet træner spillerne igen efter lørdagens kamp.