FC Barcelona fyrer Ronald Koeman

FC Barcelona har fyret cheftræner Ronald Koeman.

Det oplyser fodboldklubben i en meddelelse, efter at holdet onsdag aften tabte 0-1 til Rayo Vallecano i La Liga.

- Klubbens præsident, Joan Laporta, informerede ham (Koeman, red.) om beslutningen efter nederlaget til Rayo Vallecano, oplyser klubben.

- Ronald Koeman siger farvel til holdet torsdag på Ciutat Esportiva (Barcelonas træningsanlæg, red.). FC Barcelona ønsker at takke ham for hans tid i klubben og ønsker ham alt det bedste i hans professionelle karriere.

Fyringen kommer efter en stribe dårlige resultater for den spanske storklub, hvor det kun er blevet til to sejre i de seneste syv kampe.

Holdet ligger i øjeblikket på niendepladsen i Spaniens bedste fodboldrække med 15 point efter ti kampe. Senest blev det søndag til et smerteligt 1-2-nederlag på hjemmebane til rivalerne fra Real Madrid, der topper La Liga.

I Champions League går det ikke meget bedre. Her ligger Barcelona på en tredjeplads i gruppen med tre point. I de første to kampe i turneringen blev det til store nederlag mod Bayern München og Benfica.

Koemans arbejdsbetingelser er ikke blevet hjulpet af, at han i store dele af sæsonens indledning har måttet undvære skadede spillere som danske Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé og Ansu Fati.

Hollænderen overtog roret i Barcelona i august 2020. Han blev udpeget til jobbet af klubbens kontroversielle ekspræsident Josep Maria Bartomeu.

Nuværende præsident Joan Laporta har, siden han vendte tilbage til klubben i marts, ikke lagt skjul på, at Koeman ikke blev ansat af ham.

De to har da til tider også haft et anspændt forhold. Det fik i sidste måned fik Koeman til at offentliggøre en udtalelse, hvor han bad om mere tid til at genopbygge holdet, efter at Barcelona i sommerens transfervindue mistede Antoine Griezmann og klublegenden Lionel Messi.

Det ønske blev dog ikke opfyldt, og nu skal Barcelona i stedet lede efter en erstatning for den 58-årige hollænder.

Ifølge flere lokale medier er klubbens tidligere midtbanestjerne Xavi Hernandez og Belgiens landstræner, Roberto Martínez, favoritter til jobbet.

/ritzau/Reuters