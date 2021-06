Før storkamp: Tyskland må ikke træne på Wembley

På tirsdag kommer en af fodboldens helt store ærkerivaler i kamp mod hinanden, når England skal møde Tyskland på Wembley. Her bliver det dog uden, at tyskerne kan komme til at træne på stadionet aftenen før.

Det skriver den tyske avis Bild.

Årsagen til dette er, at der er et voldsomt vejr på vej til London på det tidspunkt, og man frygter simpelthen, at tyskerne kommer til at ødelægge for meget af banen. Det er dog ikke noget, som holder den tyske avis fra at kalde det en skandale.

De peger på, at det vil give englæderne en uretfærdig fordel.

UEFA har bekræftet overfor Sky Sports, at det ser sådan ud, og at det er en beslutning, som man ikke har kunne komme udenom. Tyskerne er dog ikke de eneste, som ikke har fået lov til at træne på græsset i den engelske hovedstad. Både Italien og Østrig havde heller ikke muligheden forud for deres kamp lørdag aften.

Som følge af afgørelsen har Tyskland valgt at tage en ekstra træning mandag morgen i deres base iHerzogenaurach, som ligger i nærheden af Nürnberg. Senere samme dag flyver de til London.

England er desuden det landshold, som har rejst mindst, da de også nu har hjemmebane, ligesom i deres tre gruppekampe. Dog skal Tyskland ikke klage for meget. De har heller ikke ligefrem været meget på farten. Se hele listen her.