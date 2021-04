Har udviklet sig meget: Conte roser Eriksen

Inter styrter mod det italienske mesterskab, og onsdag aften blev det til en 2-1-sejr mod Sassuolo, som betyder, at de nu har 11 point ned til Milan på andenpladsen med blot ni kampe tilbage af ligaen.

I den forbindelse glæder Inter-træner Antonio Conte sig over, hvordan spillere som Romelu Lukaku og danske Christian Eriksen har udviklet sig efter deres ankomst til klubben. Det fortæller han i et interview med Sky Sport Italia.

- Man kan se det arbejde, som Romelu har lavet, og jeg glemmer ikke, at folk sagde, at han var overvurderet. Jeg sagde med det samme, at han havde potentiale. Han kunne gøre ekstraordinære ting her, siger han og fortsætter:

- Det bedste ved vores angribere er, at de er klar til at lave det beskidte arbejde også. Christian Eriksen er også vokset. Vi vidste, at det ville blive svært for ham at tilvænne sig til en meget taktisk liga som Serie A. Han kan stadig gøre meget mere, men vi regner med ham, lyder det fra Conte.

Onsdag blev det til en startplads for Eriksen, som efterhånden er ved at være det mest almindelige for ham. Det kommer efter en periode, hvor han havde meget svært ved at få spilletid, og forud for vinterens transfervindue var der rygter om, at han var på vej væk.

Sådan blev det altså ikke, og nu kan han vinde det italienske mesterskab.

Mens det længe har set godt ud på banen, så er der nu også udsigt til, at økonomien er blevet lidt bedre i Milano-klubben, så en spiller som Christian Eriksen kan få løn igen.