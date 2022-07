Jess Thorup bekræfter: Han skal videre

FC København råder i øjeblikket over 30 førsteholdsspillere, og selv med udsigt til et et travlt efterår med et europæisk gruppespil samt Superliga- og pokalfodbold, er det nok en spiller eller to for mange.

Nogle skal altså væk, og en af dem, der står på affyringsrampen, er Robert Mudrazija.

Kroaten er netop vendt tilbage til FC København efter halvandet års udleje og har kontrakt to og et halvt år endnu, men selvom han træner med, er begge parter opsatte på at skilles denne sommer.

- Vi har nogle forpligtelser for at holde ham i gang, og det gør vi, men ellers er planen, at han skal videre, siger Jess Thorup og tilføjer:

- Vi er jo ikke røvhuller, der bare lader folk løbe rundt om banen. Han er tilbage og så behandler vi ham på fair vis, og han får lov til at træne med. Men det er ikke kun vores intention, det er også hans. Han ved godt, at han skal videre. Lige nu er der ikke noget, og derfor opfylder vi vores forpligtelser.

En anden spiller, der heller ikke virker til at være nær spilletid, er Marios Oikonomou. Forsvarsspilleren har ikke været i truppen til sæsonens første to kampe, også selvom David Khocholava var skadet senest. Og for den populære græker er der også en håndfuld overvejelser.

- Status er, at Marios har været her en længere periode uden at spille, så jeg tror, at det for begge parter handler om at finde en løsning på, hvad næste step er. Marios kæmper og er en topfyr og er hele tiden til rådighed. Men på et tidspunkt handler det om - også for hans skyld - at finde ud af, hvad næste step er.

- Så længe han er her, behandles han som alle andre, og hvis han er god nok, så kommer han i truppen. Hvad der sker i transfervinduet, er svært for mig at sige, fortæller FC Københavns cheftræner.

Også Luther Singhs fremtid har der været spekuleret i, og sydafrikaneren har da heller ikke været i aktion for FC København i denne sæson. Det er der en ganske simpel årsag til.

- Vi har mange dygtige kantspillere, og det har gjort det svært for Luther at komme tæt nok på holdet lige nu. Det er den konkurrencesituation, der er hård i FC København, men det er sådan, den er lige nu. Med Luther er det jo ikke, fordi han er skadet. Lige nu er der bare i mine øjne nogle, der er bedre end ham, og det er den hårde business, at når nogle er bedre, er det sådan. Han må op på hesten igen, lyder det fra Jess Thorup, der tilføjer:

- Der er ikke noget, han hellere vil, end at komme tilbage til det niveau, han var på, da vi hentede ham. Han har været lang tid ude med hans skade og håber bare på at komme ind og vise sit værd.

FC København møder i weekenden Viborg FF.

