Jon Dahl storroser dansker: En af verdens bedste

Jon Dahl Tomasson ved en ting eller to om forsvarsspillere. Som aktiv spiller stod han over for et hav af verdens bedste stoppere, så når han ser talent på denne position, så ved han godt, hvad han taler om.

Derfor er hans beskrivelse af danske Andreas Christensen efter Chelseas sejr i Malmø tirsdag aften store ord.

Den tidligere landsholdsassistent tøver nemlig ikke med at placere den danske forsvarsspiller helt oppe i verdenseliten. Det gør han i et interview til TV3 Sport efter Champions League-kampen.

- Han er jo en af de bedste forsvarsspillere i verden. Det synes jeg. Han er en god og fornuftig dreng, der har taget den lange vej, den hårde vej, og nu har han etableret sig til at være en starter i Chelsea.

- Han er jo en fantastisk spiller. En god forsvarsspiller, har fart, læser spillet og er genial på bolden også, lyder vurderingen fra Jon Dahl Tomasson.

Andreas Christensen var på ny stærk for Chelsea i tirsdagens sejr, hvor han atter var med til at holde modstanderen fra scoring. Han spillede også samtlige minutter af kampen.

Chelsea vandt opgøret i Malmø med 1-0, men er fortsat bag Juventus i gruppen.

Se hele interviewet med Jon Dahl Tomasson i videoklippet.