Kan ikke score i USA: Uhre erkender frustration

Mikael Uhre er efter skiftet til den amerikanske MLS endnu ikke kommet på måltavlen. Det er til trods for, at han har spillet 288 minutter fordelt over fem kampe. I den seneste mod Montreal blev det end ikke til et eneste skud fra ham.

Det er selvsagt noget, som går den danske angriber på. Det fortæller han i et interview med The PhiladelphiaInquirer.

- Selvfølgelig er det altid frustrerende. Du er angriber, og du vil gerne score mål. Men det er også vigtigt ikke at stresse for meget over det, siger han og fortsætter:

- Jeg fik ikke rigtig nogen pre-season, så jeg har været nødt til at skulle bygge min krop op - og bygge min mentalitet op endnu engang, lyder det fra Mikael Uhre.

Efter ankomsten til sin nye klub var den sportslige stab så ivrige efter at få Uhre i kamp, at de sprang hurtigt igennem den fysiske opbygning, og det endte med en mindre skade til den forhenværende Brøndby-bomber.

Derfor var han ude i to kampe i marts, og han fik derfor først sin første plads i startopstillingen for Philadelphia Union i april.

- Man er nødt til at opbygge tingene, og man skal ikke gå for hurtigt frem og undgå at blive alt for frustreret, fordi der kommer til at være noget, som man mangler, når man ikke har spillet i fire måneder, forklarer Uhre med henblik på, at den sidste kamp i Danmark var tilbage i december.

Endvidere peger han på, at det er vigtigt at have den rette kemi mellem holdkammeraterne, og at man begynder at kunne se nogle gode mønstre.

