Købt af danskere: Nu kan vi hente nye spillere

SportRepublic, hvor Rasmus Ankersen er medstifter og direktør, og hvor Henrik Kraft er medstifter og bestyrelsesformand, købte sig forleden ind i Southampton.

Det ændrer Premier League-klubbens planer for indeværende transfervindue, for nu har man penge til at hente nye spillere.

Det fortæller cheftræner Ralph Hasenhüttl på pressemøedet forud for lørdagens FA Cup-kamp mod Swansea.

- De nye ejere giver os mulighed for her til vinter at hente spillere, som måske først ville være kommet til sommer. Vi kan gå efter dem meget tidligt, og det er det, vi gerne vil kunne. Ofte har vi skulle sælge spillere først, fordi vi ikke havde nogen chance for at hente dem tidligere.

- Det ændrer sig markant nu, men det betyder ikke, at vi kommer til at hente hver eneste spiller, der er til rådighed.

Southampton er for nyligt blev kædet sammen med den unge Manchester City-duoLiam Delap og James McAtee.