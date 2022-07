Lewandowski anklager Bayern München efter skifte

Superstjernen Robert Lewandowski revser sin tidligere klub Bayern München for at lyve i forbindelse med sit skifte til FC Barcelona.

Det gør han i et interview med ESPN.

I sidste blev det bekræftet, at Robert Lewandowski skrev under på en fireårig kontrakt med FC Barcelona efter otte år i Bayern München.

Men skiftet til den catalanske storklub har ikke været en skøn affære med falske rygter om, at den polske stjerneangriber ville væk på grund af, at den tyske storklub var på jagt efter Erling Haaland.

- Nej, det havde intet med Erling at gøre,siger Robert Lewandowski

- Klubben forsøgte at finde et argument for, hvorfor de kunne sælge mig til en anden klub, fordi førhen har det været svært at forklare det til fansene formentlig. Det blev jeg nødt til at acceptere, selvom der blev fortalt en masse løgne og en masse lort om mig.

Robert Lewandowski blev solgt til FC Barcelona for i omegnen af 335 millioner kroner.

Angriberen har endnu ikke fået sin officielle debut i Barcelona-trøjen, men han har fået spilminutter i to testkampe mod henholdsvis Real Madrid og Juventus.

FC Barcelona sparker sæsonen i La Liga i gang den 13. august, når Rayo Vallecano kommer på besøg i sæsonpremieren.

Sommerens 20 største transfers i fodbold - klik her og se mere.

Har du styr på de danske hold og Europa? Hvis ikke, så tjek overblikket her

Her får du et overblik over alle sommerens til- og afgange i Superligaen.