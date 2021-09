Indtil for to uger siden så det rigtig træls ud for AGF, der endnu ikke havde vundet i denne sæson. Nu står holdet med en sejrsstime på tre af slagsen (en dog i pokalturneringen), og pludselig er stemningen omkring klubben noget bedre.

Også SønderjyskE har fået brudt sin dårlige stime med en enkelt sejr i ligaen og én i Sydbank Pokalen. Holdet ligger dog stadig under nedrykningsstregen og jagter blandt andet AGF.

Følg det indbyrdes opgør LIVE her.