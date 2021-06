Medie: Brøndby-spiller skifter til tysk klub

Anthony Jung har forladt Brøndby IF til fordel for Werder Bremen i 2. Bundesliga, og endnu en forsvarsspiller ser ud til at tage turen fra de danske mestre til den næstbedste tyske række.

Det islandske medie mbl.is skriver således, at Hjörtur Hermannsson skifter til Hamburger SV.

Brøndby IF har ikke selv meldt noget ud om, at den islandske forsvarsspiller er fortid på Vestegnen, men Hjörtur Hermannsson har kontraktudløb denne sommer og kan kvit og frit skifte klub. I sidste uge indikerede fodbolddirektør Carsten V. Jensen også, at islændingen var en spiller, der ville forlade klubben.

- Regn med at de spillere, som har udløb, har udløb. Det er der, vi er, og det vil være forkert af mig her 14 dage før udløb at sige, at de med sikkerhed er her. I stedet siger jeg, at det er de nok ikke, sagde fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

26-årige Hjörtur Hermannsson kom til Brøndby IF fra PSV Eindhoven i sommeren 2016 og har siden spillet 157 kampe for de blå-gule.

Også Lasse Vigen har forladt Brøndby IF på en fri transfer denne sommer, mens Michael Tørnes og Marvin Schwäbe også har kontraktudløb. De to sidstnævnte har endnu ikke fremtiden officielt på plads.