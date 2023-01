Medie: Her er Mathew Ryans nye klub

Der har længe været uro omkring målmandsposten i hovedstadsklubben, efter at Kamil Grabara kom tilbage fra skade. Maty Ryan blev bænket til fordel for polakken, og de to havde også et kontrovers, der skabte stor postyr.

Det har også længe stået klart, at Ryan kunne være på vej væk, og nu afslører B.T at den erfarne målvogter er tæt på et skifte til Æresdivisionen, nærmere bestemt AZ Alkmaar

Aftalen skulle angiveligt være meget tæt på at blive underskrevet, og det hollandske mandskab håber at kunne præsentere Ryan snarligt.

Købsprisen skulle ligge omkring den 30-årige målmands frikøbsklausul, der ligger på omkring en halv million euro, svarende til ca. 3,7 millioner kroner.

Ryan er noteret for 6 kampe i indeværende Superliga-sæson.

Skifter Ryan til Alkmaar bliver han holdkammerat med danske Peder Vindahl og Jens Odgaard.