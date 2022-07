Ny Juventus-stjerne skadet: Skal opereres

Han er kun lige kommet tilbage til Juventus, og det blev til 45 minutters fodbold i en testkamp mod Chivas, men nu må Juventus kigge langt efter Paul Pogba.

Franskmanden er blevet skadet, og meget tyder på, at han må holde pause i en længere periode.

Den 29-årige stjerne, der skiftede til Juventus på en fri transfer denne sommer, er blevet skadet i sit højre knæ, og ifølge La Gazzetta dello Sport er der tale om en meniskskade, som efter alt at dømme skal opereres.

Dermed står Paul Pogba, der forlod Manchester United for at vende retur til Juventus, i en situation, hvor han misser sæsonstarten i Serie A. Den franske midtbanespilller er formentlig ude et par måneder.

Paul Pogba er i gang med sin anden periode i Juventus, hvor han skal forsøge at hjælpe klubben med at vinde det italienske mesterskab, som man ikke har vundet de seneste to sæsoner. Forinden havde Juventus ellers vundet ni mesterskaber i træk.

Franske Pogba skrev under på fireårig aftale denne sommer.

Sommerens 20 største transfers i fodbold - klik her og se mere.