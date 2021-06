Polsk angreb på Sverige: I er barbarer og tyve!

Polens videre EM-skæbne bliver afgjort mod Sverige på onsdag, men allerede nu er stemningen på kogepunktet.

I hvert fald i det polske parlament, hvor det ultra-konservative medlem Krystyna Pawlowicz hæver stemmen, skriver Aftonbladet.

- I barbariske tyve. Før kampen skal i aflevere, hvad I stjal fra os i det 17. århundrede, tilbage, lyder det fra parlamentsmedlemmet, der også er dommer i den polske forfatningsdomstol.

Sverige har mere eller mindre sikret sig videre deltagelse ved EM og kan gå ind til kampen mod Polen med roligt sind, men det modsatte er tilfældet for Polen. De indtager gruppens sidsteplads og skal vinde for at gå videre.

Nu forsøgerKrystyna Pawlowicz at lægge pres på Sverige, og på Twitter gør hun det klart, at det handler om mere end en fodboldkamp, og hun vil have hævn. Hævn for den svensk-polske krig i det 17. århundrede.



Szwedzi ‼️

Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa,pamiątki i skarby,które przetrzymujecie.

Zob.szerzej:M.Jankowski i H.Kowalski „Uratowane z Potopu"