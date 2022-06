Real-stjerne forlænger og får astronomisk klausul

Vinicius har i de senere år udviklet sig til en stor stjerne i Real Madrid, hvilket har resulteret i rygter om interesse fra eksempelvis Paris Saint-Germain.

Nu kan Real Madrid-tilhængerne dog ånde lettet op, for Vinicius skal ingen steder lige foreløbig. Ifølge den italienske transferjournalist Fabrizio Romano er Real Madrid og Vinicius nu i hvert fald nået til enighed om en ny kontrakt til den 21-årige brasilianer, der for nogle uger siden blev matchvinder i Champions League-finalen mod Real Madrid.

Ifølge Fabrizio Romano løber Vinicius' nye kontrakt med Real Madrid således helt frem til 2026. Brasilianeren får et stort lønhop, således at han fremover vil være blandt de bedst betalte spillere i Real Madrid.

I den nye kontrakt er der også blevet fastsat en ny frikøbsklausul på Vinicius, og det er en frikøbsklausul, der næppe bliver aktuel på noget tidspunkt. Den lyder således på én milliard euro, svarende til 7,44 milliarder kroner.

Vinicius' nye kontrakt forventes at blive officielt annonceret i juli, lyder det fra Fabrizio Romano.

