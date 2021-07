Reddede Eriksens liv: Belønnes med finale-billet

Da Christian Eriksen kollapsede i Danmarks første kamp ved EM-slutrunden var paramediciner Peder Ersgaard fra Region Hovedstadens Akutberedskab en af de første, der kom frem og hjalp med at redde landsholdsprofilen.

Det er nu noget, som UEFA har valgt at belønne med VIP-billetter til finalen på søndag. Det skriver Fagbladet FOA.

Han er dog ikke den eneste, som får den fornøjelse. Det samme gælder fem andre, som også gjorde en stor indsats for at Christian Eriksen stadig er i live, og han kan da også se tilbage på sin indsats.

- Jeg er pavestolt over dels min egen præstation, men også hele holdet som helhed. Det her er ikke en enkeltmandspræstation, lyder det fraErsgaard.

Peder Ersgaard fortæller desuden, at han glæder sig som et barn til juleaften med at komme afsted til kampen, og han havde aldrig nogensinde regnet med, at han ville få den oplevelse, som nu ligger og venter.

Semifinalerne skal dog først spilles, og her håber han som Juventus-fan på, at det bliver Danmark og Italien, som kommer til at mødes i finalen.

For Danmarks vedkommende kræver det en sejr over England at komme så langt.