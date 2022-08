Ronaldo er desperat: Vil have afklaring før søndag

Spekulationerne omkring Cristiano Ronaldos fremtid bliver bare ved og ved.

Superstjernen har ville væk fra Manchester United i flere uger efterhånden, men missionen er endnu ikke lykkes.

Og nu er den 37-årige målmaskine så desperat for et skifte, at han vil have en afklaring på sin fremtid inden søndag eftermiddag.

Her starter Manchester United nemlig den nye sæson af Premier League med en hjemmekamp mod Brighton.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet er Cristiano Ronaldos altoverskyggende mål stadig at spille Champions League-fodbold i næste sæson.

Et skifte virker dog ikke tæt på lige nu, og den tidligere Real Madrid-stjerne kan ende med at starte den nye sæson på Old Trafford.

Men Cristiano Ronaldo håber alligevel at kende sin fremtid, inden dommeren blæser i fløjten for første gang søndag eftermiddag.

Angriberen har været sat i forbindelse med Atletico Madrid, Bayern München, Chelsea, FC Barcelona, Napoli og Roma i løbet af sommerens transfervindue.

De seneste meldinger går på, at Atletico Madrid og Napoli er Cristiano Ronaldos to bedste muligheder lige nu.