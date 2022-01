Sampdoria-træner helt i vildrede om Damsgaard

Et mysterium.

Sådan beskriver det italienske medie Tuttomercatoweb situationen omkring Mikkel Damsgaard, som ikke har været i aktion, siden han måtte udgå af Danmarks landskamp mod Østrig den 12. oktober.

I november blev Sampdoria-spilleren indlagt, fordi der opstod en infektion i Damsgaards skadede knæ, og de seneste meldinger går på, at offensivspilleren lige nu genoptræner i Danmark.

Det har også været fremme, at Mikkel Damsgaard kan være tilbage på banen i starten af februar, men hvis man spørger Roberto D'Aversa om, der er cheftræner i Sampdoria, om fremtidsudsigterne for danskeren, slår han blot ud med armene.

- Jeg kan simpelthen ikke svare af den grund, at jeg risikerer at sige noget forkert, lyder det fra cheftræneren.

21-årige Mikkel Damsgaard nåede at spille syv kampe for Sampdoria i Serie A, før han blev skadet. Han noterede sig hverken for en scoring eller en assist.