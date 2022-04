Stage taler om brandattentat: Giver klump i halsen

Det skabte stor vrede blandt flere AGF-fans, at Jens Stage i sommeren 2019 skiftede til Superliga-rivalerne fra FC København.

For en enkelt fan blev vreden så stor, at han endte med at kaste en genstand gennem ruden til Stages lejlighed i Århus, hvorefter der opstod en mindre brand.

Over for TV3 Sport-programmet Offside fortæller midtbaneslideren nu for første gang om episoden.

- Det eneste, som virkelig giver mig en klump i halsen, er at tænke på, at min bedste kammerat var derinde. Det ramte jo ikke mig, jeg var i København, og jeg havde det så godt. Det, der gør ondt på mig, er, at min bedste ven var nødt til at opleve det for mig.

- Han prøvede at holde det skjult for mig, fordi han vidste jeg skulle spille kamp dagen efter. Det lykkedes ham ikke, for politiet ringede, men det var en god kammerat, og jeg var ked af, jeg skulle sætte ham i den situation.

Jens Stage fortæller samtidig, at situationen gjorde det lettere for ham at lægge AGF bag sig og fokusere på FC København.

- Jeg tror bare, jeg tænkte - og det er jo også synd at sige mod AGF - at han på en eller anden måde har gjort det let for mig. Nu behøver jeg ikke at være den søde dreng. Business er business, og giver jeg bare fuld gas, og så må jeg lægge AGF fuldstændig til siden, selvom det ikke havde noget med AGF at gøre.

- Så det gjorde, at jeg ligesom fik et skub i FCK og virkelig noget ekstra vilje til at klø på.

Du kan høre Jens Stage fortælle mere om episoden i videoen over artiklen.