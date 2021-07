UEFA inviterer Eriksen og frue til EM-finalen

Hvad enten Danmark kommer i finalen eller ej ved EM-slutrunden, så er der en mulighed for at se Christian Eriksen i forbindelse med kampen på søndag. Det skyldes, at UEFA har inviteret offensivspilleren som VIP-gæst.

Det oplyser en UEFA-talsmand til TV3 Sport.

Her bliver det også fortalt, at Christian Eriksens kæreste Sabrina ligledes er inviteret med til finalen. Det kommer fra det europæiske fodboldforbunds præsident Alesander Ceferin, som glæder sig over, at den danske landsholdsprofil efter omstændighederne har det godt.

- Han skal vide, at han er hjertelig velkommen, lyder det fra UEFA-bossen.

Derudover er der også blevet inviteret seks folk, som spillede en rolle, da man skulle redde Christian Eriksens liv på banen i opgøret mod Finland, hvor han fik et hjertestop og kollapsede på banen. Den invitation kan man læse mere om her.

Den første finalist bliver fundet tirsdag aften, når Italien og Spanien skal møde hinanden. Onsdag venter danskernes kamp mod England om den anden finale-plads. Begge kampe spilles klokken 21.