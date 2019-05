Bizart verdensmesterskab i England

Den engelske by Wetton dannede lørdag rammerne for verdensmesterskabet i tåbrydning. Her blev Alan 'Nasty' Nash og Lisa 'Twinkletoes' Shenton vinderne af det spøjse mesterskab.

Du har sikkert prøvet af afgøre en uoverensstemmelse med god gammeldags omgang tommelfingerkrig, hvor det gælder om at fange modstanderens tommelfinger med sin egen. Tåbrydning kan beskrives som en blanding af armlægning og tommelfingerkrig, men nogen vil måske mene, at hygiejnen halter efter i forhold til de to kendte discipliner. En kamp indledes ved, at to kombattanter fletter tær, og så gælder det ellers om at skubbe modstanderens fod ud til siden og få kontakt med banens ende.

Vinderen Alan 'Nasty' Nashs er en af de allerstørste indenfor den skøre sportsgren, og vandt lørdag sit 16. verdensmesterskab. Sammen med sølvvinderen Ben 'Toetal Destruction' Woodroffe, ejer han i øvrigt rettighederne til tåbryding. Makkerparret har ambitioner om at udbrede sporten til Indien, Kina og Pakistan.

Du kan se højdepunkterne fra mesterskaberne i videoen over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alan 'Nasty' Nash er ikke den eneste, der er suveræn mester i en spøjs sportsgren. Danske Ruben Mikkelsen vandt sidste sommer DM i hotdogspisning for sjette år i træk. Han stiller dog ikke på i dette års udgave af DM i hotdogspisning, hvorfor man kan se frem til en ende på sejrsrækken for den dominerende storspiser. Du kan se Ruben Mikkelsen sikre sig sit seneste mesterskab lige her: